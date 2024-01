Clamoroso Samardzic, niente Napoli: ha scelto la Juventus, c’è l’accordo

Ieri si è cominciato a parlare dell’interessamento della Juventus, quest’oggi arriva la conferma: i bianconeri hanno un accordo con Samardzic

Ieri sera Gianluca di Marzio lo aveva anticipato: c’è un’altra contendente per Samardzic oltre il Napoli. La contendente di cui si parla è la Juventus. Il ragazzo è da tempo sul taccuino di Giuntoli, che ora vuole portarlo in bianconero. Il Napoli è in trattativa da giorni con l’Udinese e con l’entourage del ragazzo, gli azzurri hanno individuato in lui il sostituto perfetto di Elmas. Tuttavia l’accordo definitivo tarda ad arrivare. Anzi, stando alle ultime indiscrezioni, pare che manchi solo il sì definitivo di Samardzic, che però a questo punto potrebbe aver cambiato idea dopo l’affondo della Juventus.

I bianconeri vogliono regalare già in queste ore il primo rinforzo per la prossima stagione a Max Allegri. Samardzic colmerebbe il vuoto lasciato in rosa da Pogba. Centrocampista propenso ad offendere, perfetto per svolgere il ruolo da mezz’ala offensiva nei tre di centrocampo del 3-5-3 dell’allenatore ex Milan.

Samardzic – Juventus, il quotidiano conferma: “Giuntoli ha trovato l’accordo”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ex ds del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe già trovato l’accordo con il padre del ragazzo. I bianconeri hanno condotto una trattativa sotto traccia proprio con il padre, che sembra più che disposto ad accettare un eventuale trasferimento del figlio alla Juventus.

Tra l’altro con la cessione di Dragusin i bianconeri incasseranno il 20% del cartellino pagato dal Tottenham, circa 5-6 milioni di euro, una cifra non altissima, che però sarà reinvestita per raggiungere le alte richieste di Pozzo.

Secondo il quotidiano nonostante l’accordo di massima con il Napoli, la Juventus avrebbe in pugno Samardzic. A convincere il serbo il progetto di ricostruzione bianconero, che ha grande attenzione per la crescita di giovani talenti.

L’operazione dal punto di vista economico potrebbe essere impostata come un Locatelli-bis. Giuntoli vorrebbe dilazionare l’intero pagamento del cartellino in più anni, di modo da non far pesare esageratamente sul bilancio l’ingente importo. Sulla modalità di pagamento dei 25 milioni di euro richiesti dall’Udinese si sta ragionando in queste ore, ma a Torino sono certi di aver superato la concorrenza del Napoli e quella del Brighton, che nelle ultime ore si è interessato al calciatore.

Al calciatore un contratto da circa 3 milioni di euro annui. Intanto il Napoli aspetta il ritorno da De Laurentiis dalla Spagna per studiare un’eventuale contrattacco.