Caso Lavezzi, aggiornamenti dall’Argentina: parla il suo avvocato

C’è un aggiornamento sul caso Ezequiel Lavezzi che è nuovamente ricoverato in ospedale. Il suo avvocato ha fatto chiarezza su quanto sta accadendo al Pocho.

Continuano a preoccupare le condizioni dell’ex stella di Napoli e Psg, Ezequiel Lavezzi. Da qualche settimana le notizie che arrivano dal Sud America sono poco confortanti circa del condizioni dell’argentino. Per tornare indietro ai fatti, il 20 dicembre Lavezzi era stato ricoverato d’urgenza in Uruguay. All’epoca si pensava fosse stato accoltellato in una lite familiare ma, i media locali, hanno smentito questa versione.

Anche dall’ospedale avevano invece spiegato che il Pocho era stato ricoverato per una brutta frattura alla clavicola rimediata in un incidente domestico. A seguito di queste circostanze, Lavezzi era stato poi dimesso e aveva fatto ritorno in patria dove, anche sui social, sembrava tornato tutto alla normalità.

In realtà quella era soltanto una calma apparente perchè l’ex attaccante del Napoli è ricoverato nuovamente in ospedale, in Argentina. Stavolta però è chiuso in un ospedale psichiatrico e le sue condizioni tengono tanti suoi ex tifosi con il fiato sospeso. A far chiarezza su tutta la questione è stato Mauricio D’Alessandro, legale della famiglia Lavezzi.

Il Pocho soffre di un disturbo psichiatrico

L’avvocato dell’ex calciatore ha rilasciato una serie di dichiarazioni al giornale francese Sofoot, queste alcune delle sue parole.

Lavezzi soffre di ipomania, un disturbo che colpisce l’umore. Non è in cura per abuso di droghe o stupefacenti ma per un disturbo psichiatrico che può spingere chi ne soffre anche a farsi del male.

Tanti suoi tifosi e mondo del calcio in apprensione per le condizioni di salute dell’ex stella. Messaggi di pronta guarigione da tutto il mondo e specialmente da San Lorenzo e Napoli, le due squadre in cui si era più messo in mostra nel corso della sua carriera.

L’avvocato ha rilasciato anche la prognosi ricevuta dal pocho dall’ospedale di Buenos Aires.

Resterà in cura per 21 giorni e poi avrà la possibilità di andarsene o restare a seconda delle sue condizioni. I medici stanno cercando di stabilizzarlo, prima di vedere se ha bisogno di cure più lunghe. Non ha ricevuto terapia intensiva come è stato detto.

Il legale della famiglia, con queste dichiarazioni, ha quindi finalmente fatto luce sulle condizioni di Ezequiel Lavezzi che tanto hanno preoccupato i suoi tifosi e i tanti appassionati che lo hanno visto fare magie con il pallone.