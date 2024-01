Calciomercato Napoli, idea lampo di Meluso per il centrocampo: si chiude oggi, le cifre

Ultime news di calciomercato, il ds del Napoli Meluso propone un’alternativa low cost a centrocampo: in giornata si può chiudere l’affare

Il presidente ha fatto capire, nelle scorse settimane, che il Napoli si muoverà con insistenza durante questa sessione di calciomercato invernale. L’idea è ovviamente quella di rialzare le sorti di una stagione cominciata male (e che sta continuando peggio), agendo con particolare attenzione a quei reparti apparsi in difficoltà, centrocampo e difesa in primis. De Laurentiis ha promesso uno o due colpi a centrocampo. In cima alla lista delle preferenze della dirigenza azzurra c’è Samardzic, ma il ritardo della chiusura definitiva dell’affare potrebbe far virare il Napoli su altri obiettivi.

Tanti i profili osservati dagli azzurri. Tra gli ultimi ricordiamo ad esempio Florian Neuhaus del Borussia Monchengladbach, che piace da tempo ai campioni d’Italia in carica, o l’ex Sassuolo Traoré, anche lui un vecchio obiettivo di mercato dei partenopei. In entrambi i casi si tratta di occasioni di mercato, dovute a lunghi stop fisici. Infatti Neuhaus la scorsa stagione ha rimediato un danneggiamento al legamento crociato, che lo ha tenuto fuori per 4 mesi, ma ora ha totalmente recuperato. In questo caso però ci sarebbe da battere la concorrenza della Lazio, che come il Napoli ha chiesto informazioni al club tedesco. Traoré invece si è da poco ripreso dalla malaria.

In aggiunta a queste due possibilità il direttore sportivo Mauro Meluso ha portato avanti la candidatura di Antonin Barak come possibile alternativa a centrocampo.

Calciomercato Napoli, Meluso propone Barak come alternativa: i dettagli della possibile trattativa

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta di una proposta a costi contenuti. Meluso conosce bene Barak, visto che è stato il suo centrocampista a Lecce, perno fondamentale del 4-2-3-1 dell’allora allenatore dei salentini Fabio Liverani.

Al Lecce faceva il trequartista, ma negli anni si è distinto per la sua enorme duttilità. Può fare anche la mezz’ala ed è per questo motivo che Meluso lo ha proposto come sostituto di Elmas. Può contare inoltre su una stazza fisica non da poco, che può dare grande mano anche sui piazzati.

La Fiorentina è disposta a cederlo, ma a determinate condizioni. De Laurentiis vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, ma Commisso è più propenso ad un obbligo. Secondo il quotidiano l’affare si può chiudere intorno ai 6 milioni di euro totali, addirittura già in giornata. Mazzarri ha bisogno al più presto di rinforzi.