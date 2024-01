Calciomercato Napoli, altro affare con la Salernitana: operazione in chiusura

Registrato l’inserimento della Juventus per Lazar Samardzic, il Napoli prosegue nelle sue trattative, anche in uscita.

Notizia di serata: Lazar Samardzic non sarà ancora a breve un calciatore del Napoli, anzi, sul centrocampista dell’Udinese si sarebbe inserita la Juventus dell’ex d.s Giuntoli, che starebbe spingendo per far sì che il serbo attenda la “Vecchia signora” sino alla prossima estate.

Non solo movimenti in entrata però, sono anche tanti i calciatori in esubero che necesitano di giocare, come dichiarato dallo stesso direttore sportivo partenopeo Mauro Meluso, che ha parlato di qualche azzurro che potrebbe andare a farsi le ossa giocando altrove.

Napoli – Salernitana: affare in chiusura? Le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, oltre ad Alessio Zerbin, su cui è sempre vigile il Frosinone, anche Alessandro Zanoli sarebbe prossimo all’uscita. Il prodotto delle giovanili del Carpi, sembrava destinato al Genoa, essendo stato inserito nella corposa proposta per Dragusin, poi accasatosi al Tottenham, che prevedeva 20 milioni più il cartellino di Ostigard e il prestito dello stesso Zanoli.

Nulla di fatto però a quanto pare, il terzino destro dovrebbe trasferirsi proprio questa settimana in un nuovo club, militante comunque in Serie A. Si tratterebbe della Salernitana del patron Iervolino, da sempre in ottimi rapporti con De Laurentiis.

I granata, dopo aver definito la cessione di Pasquale Mazzocchi, passato al Napoli a titolo definitivo per 3 milioni, potrebbe aver trovato il sostituto del polivalente terzino campano proprio in casa dei campioni d’Italia in carica, coprendo il buco lasciato dall’ex Venezia.

Insoma, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il Napoli, seduto su più tavoli e che potrebbe conoscere l’esito di più trattative imbastite da ormai settimane.