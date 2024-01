Notizie Calcio Napoli, sorpresa Meret: lo hanno deciso i tifosi

La SSC Napoli ha come da consuetudine scelto il suo “Player of the month”, attraverso la votazione dei tifosi.

Un periodo complicato, per non dire horror per il Napoli di Walter Mazzarri, risucchiato in un vortice di risultati negativi da cui non riesce proprio ad uscire. Nelle ultime 6 gare gli azzurri hanno ottenuto un’unica vittoria, le match casalingo contro il Cagliari, per poi perdere ben quattro partite e pareggiarne un’altra, in tutti i casi, senza mai trovare la via del goal.

Una involuzione preoccupante, iniziata fin dagli albori di una stagione a tutti gli effetti “maledetta”, con il neo tecnico Rudi Garcia mai in grado di entrare in empatia con i propri ragazzi. Fatto sta, che la scelta optata da De Laurentiis non ha sortito gli effetti sperati, anzi, ad oggi Mazzarri ha fatto di gran lunga peggio del suo predecessore con medie da retrocessione.

MVP di dicembre del Napoli, c’è la scelta definitiva

Per questa motivazione, ad oggi la dirigenza partenopea è impegnata in quella che pare a tutti gli effetti una minirivoluzione di calciomercato, con tanti nomi sul taccuino del d.s Meluso. Ad oggi, però, è arrivato il solo Pasquale Mazzocchi, autore dello sfortunato esordio di Torino, in cui è stato espulso a pochi minuti dal suo ingresso.

Potrebbe invece tingersi d’azzurro Samardzic, ad oggi il calciatore più vicino ad unirsi al Napoli, nonostante le “solite” complicanze nate per i diritti di immagine e per il carattere vulcanico del padre – agente del nazionale serbo d’origine tedesca.

Infine, dovrebbe arrivare un difensore centrale, con Dragusin ormai prossimo al Tottenham, però, si naviga ancora in alto mare, nonostante l’esplicita richiesta di Mazzarri, alla ricerca di un nuovo leader da schierare dinanzi alla porta difesa da Alex Meret. Proprio in questo dicembre nero, il portiere ex Spal, al centro di numerose critiche nell’arco di questa difficoltosa stagione, ha ricevuto un premio per le sue ottime prestazioni.

Nonostante le sconfitte, infatti, Meret è risultato più volte decisivo, rendendosi protagonista di ottimi interventi, su tutti quelli di Roma, in cui ha evitato un parziale che sarebbe stato pesante, ma soprattutto contro il Monza, quando nonostante l’infortunio subito è riuscito a neutralizzare il rigore di Pessina impedendo ai lombardi di sbancare il Maradona.