Napoli-Fiorentina, rese note le modalità d’acquisto dei biglietti: come assistere al match in Arabia

Biglietti Napoli – Fiorentina, il club ha precisato le modalità di acquisto dei tagliandi per chi volesse assistere dal vivo alla gara

Domenica 14, il giorno dopo la prossima gara di campionato contro la Salernitana, il Napoli partirà per l’Arabia Saudita. Gli azzurri prenderanno parte, in quanto campioni d’Italia in carica, alla primissima final four di Supercoppa Italiana. Al mini torneo, composto da due semifinali e finale, vi prenderanno parte, oltre al Napoli, Inter (seconda dello scorso campionato e vincente della Coppa Italia), Fiorentina (finalista di Coppa Italia) e Lazio (terza in campionato).

Nelle due semifinali i tifosi potranno assistere subito a due match di grande spessore: Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio. poi le vincenti si daranno battaglia nel match finale per la conquista del titolo, il 22 gennaio. Il luogo prescelto, dopo mesi di polemiche, indecisioni e capovolgimenti di fronte, è l’Arabia Saudita. Tutte le gare si giocheranno all’Al-Awwal Park Stadium, stadio che ospita anche le partite interne dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. La competizione prevede la disputa di 3 gare (due Semifinali e la Finale) in tre giorni di gara. Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore.

Napoli – Fiorentina: le modalità di vendita dei biglietti

Come esposto in precedenza gli azzurri affronteranno prima la Fiorentina di Italiano. Ad oggi non era ancora ben chiaro come i tifosi avrebbero potuto assistere dal vivo alle gare della competizione. Quindi quest’oggi è arrivato un comunicato del Napoli, reso pubblico sul sito ufficiale del club, che ha chiarito le modalità di vendita dei biglietti. Di seguito un’estratto della nota ufficiale della società:

La SSC Napoli informa che i biglietti per la gara Napoli – Fiorentina, semifinale della EA SPORTS FC SUPERCUP 2023/2024, in programma giovedì 18 gennaio 2024 presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh (Arabia Saudita), alle ore 22.00 local time (ore 20.00 italiane), sono in vendita sul seguente sito: https://webook.com/en

Inoltre, ricorda la SSC Napoli, per poter accedere in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà disporre del visto turistico elettronico. il club fa sapere che è possibile richiederlo, rispettando una determinata procedura, al seguente link.

Ai tifosi del Napoli sarà riservata la curva di sinistra dello stadio (SETTORI C e D). Il Napoli ha quindi pubblicato anche i prezzi dei tagliandi, con in allegato la conversione SAR/EUR: