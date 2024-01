“Ha firmato con il Napoli”, accordo chiuso: l’annuncio è ufficiale

Prosegue il calciomercato il viaggio nel calciomercato del Napoli, con l’obiettivo di aiutare Mazzarri ad uscire dalla crisi.

Registrato l’ennesimo passo falso, o meglio l’ennesima umiliazione, con il rotondo 3 a 0 subito contro il Torino, Aurelio De Laurentiis ha scelto di mandare in ritiro il gruppo squadra, una decisione che durerà sino alla gara contro la Salernitana, per poi “accompagnare” gli azzurri alla Supercoppa.

Troppo sconcertante quanto visto in campo, con la quarta sconfitta della gestione bis di Walter Mazzarri, che nelle ultime 6 uscite ha segnato la miseria di due goal, restando a secco per ben cinque gare, un qualcosa di difficilmente tollerabile per un team campione d’Italia.

Calciomercato Napoli, rinforzo in prospettiva: arriva anche l’annuncio

Per i motivi sopracitati, il patron dei partenopei è corso ai ripari già nel post Monza, conclusosi con uno scialbo zero a zero: “Chiedo scusa ai tifosi, è solo colpa mia non c’entrano gli allenatori, interverremo sul mercato per recuperare il terreno perduto”. Queste le dichiarazioni del patron, che nei giorni precedenti, in concomitanza dell’annuncio della cessione di Elmas al Lipsia, poi definitasi per 25 milioni, aveva parlato di 3-4 acquisti.

Ad oggi è arrivato il solo Pasquale Mazzocchi, risucchiato nel vortice di negatività azzurro con la clamorosa espulsione subita a pochi minuti dal suo ingresso ed esordio contro il Torino. Il prossimo innesto potrebbe essere invece Lazar Samardzic, che pare vicinissimo a tingersi d’azzurro, con ADL pronto a versare nelle casse friulane la stessa cifra incassato per l’ormai sopracitato ex Elmas.

Resterebbero poi due caselle da colmare: quella di un altro mediano e soprattutto di un centrale difensivo, esplicita richiesta di Mazzarri, con Nehuen Perez nome caldo, almeno stando alle indiscrezioni delle ultime ore, poi confermate dallo stesso agente dell’argentino. Novità, però, arrivano anche dal settore giovanile.

Giovanili Napoli, firma il nuovo contratto Gioielli

Nel frattempo, però, la dirigenza partenopea si sta muovendo anche in ambito giovanile e proprio in queste ore ha chiuso il contratto per un innesto che rinforzerà la rosa a disposizione di Andrea Tedesco, allenatore della primavera del Napoli. Si tratta di Gioielli Francesco, centrocampista classe 2004 che come annunciato dai suoi agenti, ha firmato un contratto con la società campione d’Italia, il suo primo da calciatore professionista.

“E’ solo l’inizio”, queste le parole della Footballtimeagency, che cura la procura del giovane calciatore. Di seguito, il post pubblicato dagli agenti del ragazzo attraverso Instagram: