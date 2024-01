Ultim’ora Napoli, Di Marzio annuncia: “Contatti in corso”, a sorpresa dalla Serie A

Nuovo nome per il calciomercato del Napoli, impegnato in una moltitudine di trattative per cercare di dare la scossa alla squadra.

Ore calde, bollenti quelle che sta vivendo la dirigenza del Napoli. Il patron De Laurentiis insieme al direttore sportivo Mauro Meluso, sono alla ricerca degli innesti giusti per permettere al team allenato da Walter Mazzarri di invertire la rotta.

Ad oggi, è arrivato il solo Pasquale Mazzocchi, acquistato per 3 milioni dalla Salernitana, un’operazione, che con ogni probabilità non dovrebbe essere l’unica in entrata. Con almeno altri 3 calciatori, almeno stando alle parole del patron dei campioni d’Italia, che dovrebbero aggiungersi al gruppo squadra.

Calciomercato Napoli, contatti in corso per un nuovo nome!

Lazar Samardzic sembra ormai promesso sposo degli azzurri: il serbo d’origine tedesca potrebbe accasarsi al Napoli per 25 milioni, la cifra incassata dai partenopei dalla cessione di Elmas al Red Bull Lipsia.

In lizza per il ruolo di centrale resta invece Nehuen Perez, che potrebbe condurre il Napoli ad una clamorosa doppia operazione con la società friuliana, suggestione neanche tanto lontana dal concretizzarsi se si considerano i rapporti ottimali tra De Laurentiis e Pozzo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, il Napoli potrebbe effettuare anche movimenti in entrata nel settore offensivo. Nello specifico sull’out destro, in cui la situazione di Matteo Politano, corteggiato dall’Arabia, è ancora in bilico. Secondo quest’ultimo, in queste ore, srebbero iniziati i contatti tra la società azzurra e l’Hellas Verona per Cyril Ngonge, uno dei prospetti più interessanti della Serie A.

18 presenze condite da 5 goal e due assist per il calciatore belga classe 2000, numeri simili a quelli di Kvaratskhelia per intenderci. Per il polivalente attaccante esterno, in grado di giocare anche nelle zone centrali del rettangolo verde, i butei chiederebbero 12 milioni. Cifra importante, ma non proibitiva per le casse dei campioni d’Italia.

Sul calciatore, ha specificato Di Marzio, non ci sarebbero però solamente i campioni d’Italia in carica, nello specifico, la Fiorentina di Commisso, altro presidente da sempre propenso ad una linea green, a cui un profilo giovane come Ngonge corrisponderebbe alla perfezione, avrebbe messo gli occhi sul calciatore, su cui si sarebbe fiondata già da giorni, spingendosi sino ad un’offerta da 8 – 9 milioni, ritenuta ad oggi ancora non soddisfacente dall’Hellas. Per questa motivazione, il Napoli si sarebbe inserito in secondo piano, in maniera però decisa, cercando di comprendere la fattibilità dell’operazione.

Si attendono novità nelle prossime ore.