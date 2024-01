Supercoppa, sei azzurri a rischio forfait per squalifica? Il regolamento parla chiaro

La Supercoppa italiana, in programma dal 18 al 22 gennaio, potrebbe rappresentare la svolta della stagione del Napoli. Occhio però ai giocatori diffidati.

Il Napoli non è riuscito ad aprire il nuovo anno con una vittoria. La squadra di Walter Mazzarri è uscita sonoramente sconfitta, e ad ossa rotte, dall’incontro disputato ieri pomeriggio contro il Torino. Una partita che gli azzurri non sono riusciti a giocare nel modo in cui l’avevano preparata. Tanti sono stati i fischi e le contestazioni dello spicchio dello Stadio Grande Torino riservato ai tifosi partenopei. A fine partita capitan Di Lorenzo ha portato tutta la squadra sotto il settore ospiti per chiedere scusa di una partita giocata così in malo modo oltre che per il momento di smarrimento.

Una stagione iniziata nel peggiore dei modi e che, nonostante il cambio allenatore, non riesce a prendere la giusta piega. Nono posto in campionato e addirittura 22 punti in meno rispetto alla scorsa annata. Un record tanto negativo quanto le prestazioni, quasi inesistenti, della squadra azzurra. Il prossimo impegno per la brigata Mazzarri sarà vincere il derby campano contro la Salernitana, ultima in classifica. Data l’eliminazione dei granata dalla Coppa Italia, la partita verrà anticipata di un giorno e si giocherà sabato pomeriggio alle 15.

Notizie calcio Napoli: la novità riguarda la Supercoppa

Dopo il derby campano, il Napoli volerà alla volta dell’Arabia Saudita dove a Riad sarà impegnato nella Supercoppa italiana. Per la prima volta nella storia, la Supercoppa sarà con quattro squadre. Gli azzurri sfideranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed in caso di vittoria affronteranno in finale una tra Inter e Lazio. Occhio però alle squalifiche. In diffida, tra gli azzurri, ci sono ben 6 giocatori. Cajuste, Mario Rui, Juan Jesus, Di Lorenzo, Kvaratskhelia e lo squalificato Mazzocchi. Secondo il regolamento del giudice sportivo, qualora uno di questi giocatori venisse ammonito in campionato contro la Salernitana, non salterà la Supercoppa.

Supercoppa Italiana, cosa dice il regolamento sulle diffide

Il regolamento spiega infatti che, nonostante la diffida, se uno dei 6 giocatori elencati venisse ammonito nel derby campano, salterebbe direttamente la gara contro la Lazio, in programma per la ventunesima giornata della Serie A. Sarebbero quindi a disposizione per l’impegno in Arabia Saudita. Agli azzurri servirà sollevare questo trofeo per potersi caricare in vista della seconda parte di stagione. Così come accadde all’Inter un anno fa che, dopo aver conquistato la Supercoppa contro il Milan, invertì nettamente la marcia anche in campionato.