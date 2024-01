Report allenamento SSC Napoli, novità su Ostigard e Olivera: il comunicato

Importanti aggiornamenti sugli infortunati del Calcio Napoli sono arrivati dopo l’allenamento odierno a Castel Volturno. C’è il comunicato ufficiale

La brutta sconfitta arrivata ieri in casa del Torino non dovrà demoralizzare gli azzurri. Il campionato è ancora lungo e ci sono ancora degli obiettivi da portare a termine. In primis la Champions League. Gli azzurri dovranno provare ad arrivare più lontano possibile e provare a superare il Barcellona che, dopo le ultime uscite, appare come uno scoglio quasi insormontabile. Allo stesso modo se lo scudetto può definitivamente considerarsi come sfumato, nonostante il nono posto occupato in classifica, ci sono soltanto 5 punti che separano gli azzurri dalla zona Champions.



Supercoppa Italiana 2024, quando si giocherà?

Infine, eliminati dalla Coppa Italia, i partenopei saranno impegnati nella Supercoppa che si giocherà dal 18 al 22 gennaio. La settimana prossima la squadra di Walter Mazzarri sbarcherà in Arabia Saudita, luogo scelto per la Final Four. Una conquista di un trofeo come la Supercoppa potrebbe essere motivante per il resto della stagione del Napoli. Intanto stamattina al SSCN Konami Sport Center di Castel Volturno c’è stato il primo allenamento settimanale. Il report ha portato con se determinanti novità in vista della prossima partita.

Castel Volturno, le ultime sugli infortunati del Napoli

Così come è possibile leggere dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società partenopea, oggi la squadra ha lavorato a Castel Volturno. La sessione diurna di allenamento è stata sviluppata su un lavoro diviso in due squadre. Il primo gruppo composto dagli uomini che sono partiti titolari contro il Torino, il resto da quelli che non hanno giocato o che sono entrati a gara in corso. La notizia importante di giornata però riguarda Mathias Olivera e Leo Ostigard. I due difensori erano infortunati da un po’ di partite.

Per quanto riguarda il primo, che aveva un problema più serio, oggi c’è stata una seduta d’allenamento personalizzata ma in campo. Si avvicina la data del rientro per il calciatore uruguaiano assente dalla prima partita dell’era Mazzarri, ossia la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta.

Ostigard invece, come riportato dalla SSC Napoli, ha lavorato in gruppo con il resto dei compagni. Ci sono ottime chance di vedere il difensore norvegese contro la Salernitana per la partita di sabato prossimo. Bisognerà ritornare a fare tre punti nel derby campano e oltretutto scacciare la maledizione dello Stadio Maradona che, per quest’anno, ha visto sin qui soltanto 4 successi per gli azzurri.