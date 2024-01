“Fumata bianca, Napoli sorpassato”: notizia dell’ultim’ora su Dragusin

Grande fermento in queste ore in merito al destino di Radu Dragusin, difensore del Genoa che grazie all’ottimo rendimento di questo inizio di stagione è divenuto uno dei calciatori più ambiti dalle varie big euroepee, Napoli compreso. Dalla Germania la notizia che può cambiare tutto.

Radu Dragusin è senza dubbio uno dei volti chiave della sessione invernale di calciomercato. Il difensore del Genoa, ex Juventus, ha attirato le sirene di tante big tra Serie A ed estero. Non è affatto un mistero che il calciatore sia il grande sogno del Napoli per rinforzare una retroguardia che, tra poche certezze e tante defezioni, si ritrova a vivere un momento a dir poco complicato. Ma su di lui, oltre al precedente pressing dell’Atalanta, che con un’offerta ha cercato di anticipare la concorrenza senza tuttavia riuscirvi, c’era la concorrenza forte del Tottenham. Gli Spurs, da tempo, hanno un accordo con il giocatore, mentre il Genoa continua a battere cassa. Proprio su quest’ultimo aspetto il Napoli ha cercato di fare leva per beffare tutte le pretendenti.

Ma dalla Germania, arriva una notizia che rischia di far saltare il banco: sul difensore dei rossoblu si sarebbe concretizzato l’interesse del Bayern Monaco, a sua volta alla caccia di un centrale con le caratteristiche analoghe a quelle di Dragusin.

“Irruzione Bayern”: la notizia di mercato dalla Germania

Quale sarà il futuro di Radu Dragusin? Il difensore del Genoa è uno dei difensori che hanno più impressionato in questa prima parte di stagione, motivo per cui anche un club di primissima fascia come il Bayern Monaco è pronto a fare sul serio per il centrale rossoblù.

In particolare, i bavaresi avrebbero inserito nella lista dei desideri proprio l’obiettivo di mercato, tra le altre, del Napoli, che a sua volta ha spinto molto in queste ore per cercare di trovare un accordo con il Genoa. Notizia che viene battuta anche dal portale tuttomercatoweb.com, secondo cui il Bayern sarebbe addirittura balzato in pole position per Dragusin, soffiando il difensore al corteggiamento serrato degli azzurri, del Tottenham e, nelle ultime ore, anche da parte del Milan.

Futuro Dragusin: la risposta del Tottenham e la posizione del Napoli

A fare un ulteriore punto della situazione è anche il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che sul suo sito ufficiale svela quello che è lo stato dell’arte in merito alla corsa per Radu Dragusin.

Secondo l’esperto di mercato, il Tottenham (che starebbe rilanciando, a differenza degli azzurri che sono fermi all’offerta presentata nei giorni scorsi) sarebbe ancora in pole. Confermata, inoltre, anche l’idea Milan (anche se, secondo la medesima fonte, non ci sarebbe alcuna offerta ufficiale) e l’interessamento da parte del Bayern Monaco. Le prossime ore, dunque, saranno decisive per capire quale sarà la destinazione del difensore, a questo punto sempre più vicino all’addio al Genoa.