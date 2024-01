Alvino spiazza tutti: “Colpa di Spalletti”, la risposta di De Maggio è imperdibile

Il Napoli non riesce a decollare in campionato, la preoccupazione di tanti tifosi è non riuscire a raggiungere nemmeno gli obiettivi minimi fissati all’inizio del campionato

Ennesimo risultato negativo ed ennesimo lunedì di profonda amarezza per i tifosi del Napoli. Il 2024 si è aperto nel peggiore dei modi, con la sconfitta esterna subita per mano del Torino di Ivan Juric. Un risultato che si va ad aggiungere agli altri parziali negativi ottenuti in stagione. Con il cambio in panchina, affidata a Walter Mazzarri da metà novembre, la situazione non è cambiata ma addirittura peggiorata. Con il tecnico di San Vincenzo livornese siamo arrivati a 6 sconfitte in 10 partite giocate dal suo ritorno in azzurro.

Un dato shock che proprio non premia nulla di quanto architettato dalla dirigenza dopo la vittoria dello scudetto. Con la chiusura del girone d’andata, il Napoli occupa attualmente il 9° posto in classifica, diventando così tra le peggiori squadre ad aver gestito l’eredità nella stagione successiva a quella della vittoria. La situazione vede un continuo botta e risposta tra i vari addetti del mondo Napoli, a partire dai tifosi fino ad arrivare alla stampa stessa.

Napoli, chi è il colpevole della stagione deludente?

Un continuo botta e risposta alla ricerca del possibile colpevole di una stagione sin qui fallimentare. Gli imputati sono molteplici e la scelta va dalla società, passando per gli allenatori fino ad arrivare ai calciatori. Non è di questo avviso Carlo Alvino, giornalista e tifoso partenopeo, che invece ritiene Luciano Spalletti come unico colpevole di questo sprofondo azzurro.

“La vera colpa di questa situazione così difficile per il Napoli è di Luciano Spalletti che è voluto andare via”, così aveva scritto Alvino sui suoi canali social. Il giornalista intendeva colpevolizzare l’attuale Ct dell’Italia in quanto non avrebbe dovuto lasciare dopo aver finalmente trovato l’ingranaggio che trasformasse i partenopei in una squadra vincente.

Non è invece dello stesso avviso il collega Valter De Maggio. Il giornalista va contro quanto ipotizzato da Alvino, ritenendo Luciano Spalletti l’unico a non essere colpevole di questa situazione. “Carlo Alvino addebitava le responsabilità di questo disastro a Luciano Spalletti. Sono rimasto molto sorpreso perché per me l’unico a non avere colpe è proprio l’attuale commissario tecnico della Nazionale. Io quando ho sentito le parole di Carlo mi sono sorpreso tantissimo e gliel’ho anche detto in forma privata”, così Valter De Maggio.