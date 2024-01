“Un campionato truccato”: l’attore cita il Napoli e fa scatenare il putiferio

Grandi polemiche in queste ore relative alla gestione del VAR, strumento divenuto ormai essenziale per il gioco del calcio ma che continua a far dibattere circa le sue modalità di uso. Malgrado la ‘moviola dal campo’ sia in dotazione dei direttori di gara da tempo, non si smette mai di polemizzare.

L’Inter, grazie alla vittoria al rotto della cuffia ottenuta contro l’Hellas Verona, si laurea campione d’inverno e lo fa con un rendimento davvero strabiliante. Tuttavia, ciò non bastare per calmare il mare di polemiche che si è scatenato in seguito al tanto discusso fallo non fischiato e nemmeno segnalato dal VAR di Bastoni, in occasione della seconda e decisiva rete segnata alla scadere da Frattesi.

Buona parte della critica è d’accordo sul fatto che si tratta di chiaro ed evidente errore da parte del direttore di gara ma anche dei suoi collaboratori in sala VAR, rei di non aver richiamato l’arbitro centrale per valutare l’episodio in questione. Polemica che ha contagiato difatti anche l’opinione pubblica dalle parti di Napoli, nel mentre si attende la sfida dell’Olimpico di Torino contro la squadra allenata da Ivan Juric. A sollevare il dibattito a riguardo è l’attore Fabio Balsamo, che sui social non ha sprecato occasione per palesare il suo punto di vista, tirando in ballo l’impresa Scudetto dello scorso anno messa in cascina da Luciano Spalletti e i suoi.

Balsamo: “Il nostro Scudetto più bello perché pulito”, che frecciata all’Inter

Ore di grande fermento e polemiche quelle che accompagnano la chiusura del girone d’andata del campionato di Serie A, che vede l’Inter di Simone Inzaghi essere campione d’Italia, grazie alla vittoria allo scadere ottenuta contro l’Hellas Verona, che ha reso la vita complicata alla compagine nerazzurra.

Tuttavia, la concentrazione della critica è posta sull’episodio in occasione del secondo gol decisivo di Frattesi, viziato da un evidente fallo di Bastoni in area non ravvisato né dell’arbitro centrale e né dalla sala VAR. Fabio Balsamo, attore di dichiarata fede napoletana, non ci sta e a ruota libera rivendica il successo in campionato nello scorso che, secondo il suo punto di vista, non è viziato da particolari favori a carattere arbitrale.

“Ecco perché il nostro (Scudetto, ndr) è stato il più bello. Perché è stato pulito”. Insomma, un chiaro riferimento all’episodio in questione, a sottolineare come il successo nel campionato scorso a firma del Napoli non sia stato viziato da polemiche analoghe. Inutile anche dire che il post ha scatenato tutti i tifosi sui social.