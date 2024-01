Crisi Napoli, astinenza da gol: Mazzarri ha preso una decisione per Torino

Il Napoli non riesce più a vincere, ma soprattutto, segna troppo poco: a secco in ben 4 delle ultime 5 gare in Serie A.

Il Napoli di Walter Mazzarri stenta a riprendersi. Come sottolineato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, il suo arrivo non è riuscito ancora a dare la svolta. Troppi i passi falsi in casa partenopea, con la debalce clamorosa ed umiliante con il Frosinone in Coppa Italia a completare il quadro, prestazioni inaccettabili per un team che resta campione d’Italia in carica.

Uno dei nodi principali da sciogliere in casa partenopea è certamente quello della poca lucidità sotto porta. Nelle ultime cinque gare, infatti, Kvaratskhelia e compagni non hanno trovato la via del goal per ben 4 volte, come ripetutosi anche contro il Monza, quando nonostante le 4 – 5 palle goal nitide, i calciatori partenopei si sono lasciati ipnotizzare da Di Gregorio.

Mal di goal, Mazzarri ha fatto la propria scelta per Torino

Tante, troppe le partite in cui il Napoli non è quindi riuscito a gonfiare la rete, una astinenza da goal sottolineata anche dallo stesso Juan Jesus, che a più riprese dopo le domande relative al rendimento del reparto difensivo, ha fatto notare quanto la mancanza di capacità nel concretizzare la mole di gioco prodotta pesi tanto nell’economia dei punti.

A far discutere negli ultimi 90 minuti del Maradona è stata anche la scelta di Mazzarri di dare poco spazio al “Cholito” Giovanni Simeone, entrato in campo solamente negli ultimi 5 minuti di gioco, un tempo residuo, bastato all’attaccante per servire un assist importante a Gaetano, come sottolineato dallo stesso allenatore toscano in conferenza, quando ha rivendicato le proprie mosse.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche quest’oggi a Torino, l’argentino dovrebbe accomodarsi dalla panchina. Per il quotidiano, infatti, dovrebbe restare Raspadori il centravanti di riferimento, nonostante un ballotaggio che resta aperto con l’ex Hellas Verona. Il quotidiano sportivo, ha inoltre anticipato le altre scelte, con cui Mazzarri spera di scardinare la difesa granata, tra le meno battute del campionato.

Kvaratskhelia, inamovibile sulla fascia sinistra, mentre a destra, scontata la squalifica e risolti i guai fisici, dovrebbe tornare Matteo Politano, tra i più in palla sotto porta nel corso di questa stagione, una notizia, che di questi tempi, farà particolarmente felici i tifosi azzurri.

Tra poche ore, comunque, si conoscerà la verità, nella speranza che il cambio di rotta possa avvenire sin da questo pomeriggio, in attesa di ulteriori innesti dal mercato.