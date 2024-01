Affare Dragusin – Napoli: offerta con soldi cash, ci guadagna anche la Juve

Chiuso Mazzocchi e con Samardzic vicino, il Napoli non molla la presa neanche per Dragusin, difensore centrale del Genoa.

Pasquale Mazzocchi è stato il primo acquisto di questa sessione di riparazione di calciomercato, l’ormai ex Salernitana si è accasato al Napoli per 3 milioni d’euro. Un’operazione, quella riguardante Mazzocchi, che non dovrebbe essere l’unica in entrata, considerando gli almeno 4 acquisti annunciati a più riprese da De Laurentiis.

Lazar Samardzic pare vicino a tingersi d’azzurro, con i 25 milioni incassati dalla cessione di Elmas al Lipsia che dovrebbero essere investiti su di lui, successivamente, probabilmente in prestito, dovrebbe arrivare un altro mediano a rimpolpare il centrocampo, che sarà orfano per circa un mese di Anguissa.

Dragusin – Napoli: fissata la deadline dal Genoa

Il difensore rumeno del Genoa, l’ex Juventus Dragusin, è l’obiettivo principale per la difesa del Napoli, il settore in cui il tecnico Walter Mazzarri ha richiesto il principale investimento. Il tecnico toscano, conscio delle difficoltà del post Kim, avrebbe espressamente spinto per l’arrivo di un nuovo centrale, un prospetto forte fisicamente ma soprattutto veloce, che possa permettergli di giocare un determinato tipo di calcio.

Il sopracitato Dragusin ad oggi rappresenta la priorità in casa dei campioni d’Italia, spintisi ad offrire per il calciatore circa 30 milioni. Nello specifico, De Laurentiis e Meluso avrebbero proposto ai liguri 20 milioni di parte fissa, a cui aggiungere il cartellino di Ostigard e il prestito di Zanoli, terzino espressamente richiesto da Gilardino, da settimane pronto a tingersi di rossoblù.

Un’offerta che avrebbe fatto vacillare il Genoa secondo il Corriere dello Sport, che non solo chiuderebbe un’ottima plusvalenza, ma si ritroverebbe anche già coperto grazie all’inserimento di Ostigard, senza bisogno di intervenire sul mercato. C’è però la concorrenza del Tottenham da battere, secondo il quotidiano gli spurs si sono spinti sino a 23 milioni di sterline, circa 26 e 6 di euro al cambio, un’offerta tutta cash, che forse incontrerebbe maggiormente i favori del Genoa. Staremo a vedere, considerando che il club rossoblù entro la settimana prossima prenderà una decisione definitiva.

Il Corriere dello Sport, infine, ha inoltre aggiunto una ulteriore info in merito alla trattativa tra Napoli e Genoa, con la Juventus spettatrice interessata. I bianconeri, al momento della cessione del ragazzo in Liguria hanno tenuto il 20% sulla futura rivendita del giocatore, motivo per cui, in caso di cessione per 25 milioni, intascherebbero ben 5 milioni, ossigeno puro per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.