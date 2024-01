Torino – Napoli, Mazzarri in conferenza stampa: “Juan Jesus non sta al top, va tutto storto”

Conferenza stampa di presentazione del prossimo match, Torino – Napoli, che andrà in scena domani all’Olimpico Grande Torino, alle ore 15:00

In questi giorni la tematica che continua a tenere banco è senza dubbio il calciomercato. Tuttavia è arrivato il momento di tralasciare per un po’ le questioni legate al mercato e concentrarsi sul campo, dove gli azzurri hanno assoluto bisogno di rialzare la china dopo le due sconfitte contro Roma e Frosinone e il pareggio a reti bianche contro il Monza. Domani il Napoli sarà ospite del Torino di Juric, allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00, ad arbitrare ci sarà Maurizio Mariani, al VAR Chiffi.

Stando alle ultime indiscrezioni Mazzarri dovrebbe puntare ancora sul 4-3-3 come modulo. Non ci si aspettano grosse variazioni di formazione rispetto alle scorsa partite. Di certo cambierà il portiere, Meret è infortunato e Gollini è pronto a prendere il suo posto tra i pali. Senza Anguissa e Osimhen, partiti per la Coppa d’Africa, Mazzarri si affiderà a Cajuste a centrocampo e Raspadori in attacco. Nessuna sorpresa invece in difesa.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Le dichiarazioni di Mazzarri in conferenza stampa

Il mister toscano ha cominciato la conferenza con un messaggio di benvenuto al neo arrivato Mazzocchi: “Ha voglia di spaccare il mondo e quando arriva un giocatore nuovo è la cosa migliore. Chi arriva deve essere motivato per dare carica a chi c’è da pià anni e magari inconsciamente si rilassa un po’“. Sulla posizione in campo: “È arrivato per far rifiatare Di Lorenzo ma può fare tante altre cose, ci ho parlato ed è un jolly“.

Mazzarri ha poi annunciato un’altra possibile assenza, che si aggiunge ai tanti infortunati già presenti in rosa:

“Da quando sono arrivato, dopo la partenza di Bergamo poi ne sono successe tante. Juan Jesus mi preoccupa un po’, domani sono tante le assenze, vediamo se lo recuperiamo”.

Sull’eventualità di cambiare sistema di gioco Mazzarri ha detto: “Difesa a 5 col Monza? Si è giocato molto bene, si è creato tante palle gol e il meccanismo era lo stesso. Si è finito col 4-2-4. È un aspetto che voglio chiarire, meglio parlare prima visto che domani sono squalificato. Noi si è giocato molto bene col Monza, abbiamo concesso mezzo contropiede e creato 7 palle gol. I mediani del 4-2-4 erano Anguissa e Gaetano, poi avevamo 4 attaccanti. L’occasione di Gaetano era come quando si vincevano le partite all’ultimo minuto con Cavani, Lavezzi, Mascara e Lucarelli“, puntualizza il mister azzurro.

Mazzarri ha analizzato anche il momento poco felice del reparto offensivo: “Riguardando la partita, gli assist sono stati fatti da Raspadori e Simeone per Kvara e Gaetano. In questo momento va tutto storto, la palla non entra mai. Ho detto ai ragazzi che se continuano a creare e giocare col Monza riprenderemo a segnare e vincere“, l’invito del mister ai suoi ragazzi.