Mercato Napoli, affare Dragusin: bozza di accordo, c’è solo un problema

Avanti tutta per il forte centrale del Genoa, c’è un primo accordo tra Napoli e Dragusin, ma spunta una problematica

Il solo arrivo di Pasquale Mazzocchi, annunciato nella giornata di ieri, nelle vesti di vice Di Lorenzo, non basta a completare il comparto difensivo a disposizione di mister Mazzarri. Il tecnico ha richiesto un centrale con caratteristiche diverse, che permetta alla rosa di acquisire nuovamente quella solidità difensiva che questa stagione sembra dispersa. I giovani Ostigard e Natan non danno le sicurezze necessarie e i leader Juan Jesus e Rrahmani hanno perso la brillantezza della scorsa stagione. Per questi motivi urge un intervento sul mercato.

Tra i tanti nomi accostati al Napoli nel ruolo di difensore centrale quelli che si sono sentiti più insistentemente negli ultimi giorni sono quelli di Vitik, 2003 dello Sparta Praga, e Dragusin, centrale classe 2002 del Genoa. Il forte centrale rumeno, ex Juventus, si sta affermando con i ragazzi di Gilardino tra le sorprese del campionato. Oltre ad una innegabile forza fisica ha anche dimostrato una discreta intelligenza tattica. Ed è per questo che ha suscitato l’attenzione dei grandi club europei, non solo del Napoli. Su di lui infatti è forte l’interesse del Tottenham, che non avrebbe alcun problema ad accontentare le alte richieste del Genoa (30 milioni di euro).

Calciomercato Napoli, le ultime su Dragusin: le possibili soluzioni della trattativa

Gli inglesi per ora non si sono spinti oltre una proposta verbale di 25 milioni di euro, come riportato anche da Gianluca Di Marzio ieri in diretta a Sky Sports durante la trasmissione “Calciomercato – l’Originale”. È pur vero che dinanzi a queste cifre difficilmente il Genoa riuscirà a trattenere Dragusin, quindi appare limpido il quadro della situazione: è lotta a due tra Napoli e Tottenham.

Gli azzurri, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, hanno già avuto l’occasione di parlare con il Genoa di Dragusin, mettendo in atto anche un principio di accordo, poi congelato dalla partita di ieri sera contro il Bologna.

Infatti, Gilardino aspetta Zanoli. Inizialmente il terzino azzurro doveva essere girato in prestito ai rossoblù, ma viste le richieste alte per Dragusin si sta provando a trattare anche in altri termini.

Il Tottenham non si farà troppi scrupoli, vuole accelerare. Quindi De Laurentiis non deve perder tempo per assicurarsi il centrale rumeno. La volontà è quella di inserire Zanoli nella trattativa per abbassare la richiesta cash. Ipotizzabile anche l’inserimento di Ostigard, stavolta invece in prestito.