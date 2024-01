“Lascio tutto e me ne vado”: rivoluzione per il calcio campano, l’annuncio del presidente

Lascia la presidenza dei due club calcistici in Campania: il suo annuncio cambia tutto per i tifosi delle squadre in questione. “Ci dedicheremo solo a una società da ora in poi”, la spiegazione.

Il Napoli e non solo: il calcio in Campania e, in particolare, nella provincia, è fatto di tantissime altre piccole realtà che vanno a comporre un mosaico di tradizione e passione. Tantissime le piazze che hanno alle spalle un tifo davvero eccezionale, da far invidia al resto dello Stivale per l’attaccamento dimostrato, nonostante alcune delle società in questione militino in campionati di basso livello.

Per questo, destano scalpore le parole pronunciate da Emanuele Filiberto di Savoia, a capo di una cordata che ha preso il controllo di diversi club campani, tra cui il Savoia (squadra della città di Torre Annunziata, ndr). Ed è proprio a quest’ultima squadra che Emanuele Filiberto si dedicherà da ora in poi: l’annuncio arriva proprio dal direttore interessato, che ha reso noto di voler lasciare con effetto ufficiale il controllo di altri due club campani. Inutile anche dire che il tutto ha fatto discutere e nemmeno poco, anche se la notizia era difatti nell’aria

Emanuele Filiberto di Savoia conferma: “Ci dedicheremo solo al Savoia”

Emanuele Filiberto di Savoia, rappresentate di una holding che attualmente controlla il Savoia – club da cui è partita l’attività nel mondo del calcio dello stesso – ma che ha prelevato in questi mesi anche i titoli del Portici e dell’Aversa Normanna. Questi ultimi due club, però, a breve non faranno più parte del gruppo.

A confermarlo è l’annuncio di Emanuele Filiberto, che a riguardo ha ribadito la volontà di dedicarsi solamente alle attività del Savoia Calcio.

Ad agosto 2023 la procura federale ha aperto un’indagine, ora conclusa, ed oggi posso parlare e far comprendere le ragioni del mio silenzio sull’ Aversa e sul Portici. Vi è oramai l’ufficialità circa l’ impossibilità di detenere tre squadre. Siamo persone serie e portiamo a termine gli impegni e così quest’anno finiremo il campionato per poi dismettere le squadre di Portici ed Aversa.

Poi, l’augurio che per l’acquisizione dei due titoli possano farsi avanti degli acquirenti di livello, non escludendo nemmeno la possibilità di far diventare la Casa Reale Holding sponsor principale delle nuove eventuali proprietà. Attese, dunque, novità in vista dei prossimi mesi, per capire come cambierà il destino delle due società, che al momento dicono addio all’holding targata Emanuele Filiberto di Savoia.