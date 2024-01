Insigne-Fiorentina, annuncio dell’ultim’ora di Barone sull’affare: avete sentito?

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli oggi al Toronto, negli ultimi giorni è stato accostato con forza alla Fiorentina, club che è alla ricerca di un colpo sugli esterni. In questi minuti, è arrivato l’annuncio del dirigente della società viola, Joe Barone.

L’ex Napoli Lorenzo Insigne torna in Serie A? In queste ore non si parla d’altro dopo che Sky Sport ha parlato di un possibile contatto tra l’attuale calciatore del Toronto e la Fiorentina. La società viola intende rinforzarsi in seguito a una prima parte di stagione giocata a ottimi livelli e la suggestione Insigne è divenuta in poche ore molto calda, scaldando anche la fantasia dei tifosi toscani.

Da tempo, in realtà, si parla di un possibile addio dell’ex numero 10 della Nazionale in Serie A, con accostamenti anche alla Lazio del suo allenatore ai tempi di Napoli, Maurizio Sarri. Nulla di fortemente concreto, almeno stando a quanto rivelato dal dirigente della Fiorentina, braccio destro del presidente Rocco Commisso, Joe Barone, intervenuto in questi minuti ai microfoni proprio di Sky Sport.

News Serie A, la Fiorentina pensa a Insigne? La rivelazione di Barone

La Fiorentina vuole fare un mercato di livello per rispettare quelle che sono le ambizioni da parte della piazza in seguito all’ottimo inizio di campionato. Stesse prerogative, seppur per esigenze diverse, anche del Napoli, tra le squadre più attive in questa sessione di mercato. Proprio un ex Napoli come Lorenzo Insigne ha infiammato i rumors dalle parti del Viola Park.

Ma in questi istanti, il dirigente della Fiorentina Joe Barone ha smentito tale voci con un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport poco prima del match tra il Sassuolo e i Viola, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, l’ultima del girone d’andata.

L’intervista a Barone su Insigne

Di seguito, le parole rilasciate dal dirigente della Fiorentina in merito alle voci legate a un possibile interessamento della società toscana nei confronti di Lorenzo Insigne:

“Ci sono tanti nomi che circolano. Insigne gioca a Toronto, il presidente del club di MLS è un carissimo amico, ma non è verità. Non bisogna dimenticare la questione relative alle liste, che è un tema molto importante. Poi comunque abbiamo un gruppo importante”

Parole che, al momento, sembrano mettere in ghiaccio le voci che vogliono Lorenzo Insigne passare dal Toronto, club con cui ha firmato dopo il suo addio a parametro zero dal Napoli, alla Fiorentina di Vincenzo Italiano.