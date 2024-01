Il Murale di Diego Armando Maradona di San Giovanni a Teduccio sarà abbattuto: la notizia è uno shock per tutti i tifosi del Napoli, che nel corso degli anni hanno avuto modo di apprezzare un’opera che ha fatto il giro del mondo.

Una novità che farà male al cuore dei tifosi del Napoli: il murale dedicato a Diego Armando Maradona a San Giovanni a Teduccio, sarà ufficialmente abbattuto. Lo si legge dall’edizione online riportato in questa serata dalla Gazzetta dello Sport che, con la notizia riportata, ha gettato nello sconforto più totale tutti i supporters partenopei. L’opera d’arte di Jorit è divenuta infatti un vero e proprio luogo di culto per il tifo napoletano, ma presto il tutto diventerà tutto un ricordo. Tanti erano i tifosi del Napoli che spesso si recavano nel quartiere per scattare una foto o per riunirsi accanto murale del proprio idolo.

Come spiegato dal quotidiano tutto ciò è dovuto all’inizio dei lavori in programma dal prossimo 2 febbraio. Via Taverna del Ferro, la zona in cui si trova il murale di Maradona, verrà interamente riqualificata. Saranno abbattuti in tutto 360 alloggi e anche 84 box presenti, così come ha precisamente spiegato dalla versione online della rosea.

News Napoli: il murale di Maradona a San Giovanni a Teduccio non ci sarà più

L’annuncio di queste ore è un colpo al cuore per tutti coloro che amano una leggenda azzurra come Diego Armando Maradona: il murale di San Giovanni a Teduccio sarà smantellato per i lavori di riqualificazione della zona. Questa è sia una buona che una cattiva notizia. Buona perché tutta quella zona, costruita dopo il terremoto del 1980 e divenuta ora fatiscente, verrà interamente riqualificata facendo felici gli abitanti della zona. Cattiva notizia in quanto verrà definitivamente cancellato un simbolo del tifo partenopeo dalla città.

Trattasi di un’iniziativa da parte del Comune di Napoli, che ha stanziato più di 100 milioni di euro. Nuove palazzine saranno edificate nel mese di aprile e per questo motivo sarà necessario smantellare un simbolo della fede partenopea nei confronti di Maradona. Nella città di Napoli restano comunque tante le opere e le sculture dedicate al mito sportivo dei tifosi azzurri. La più importante quello nel centro città in un zona interamente dedicata al Pibe de oro e rinominata proprio come “Largo Maradona”. Proprio qui è possibile scorgere altissimi il murale di Maradona che si staglia su una grande facciata di un palazzo.