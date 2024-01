“Conte? È tutto scritto”: c’entra il Napoli, la rivelazione è super

Futuro di Antonio Conte al Napoli dalla prossima stagione? Quanto rivelato è sicuramente indicativo sulla scelta dell’allenatore

Una panchina bollente, mai come quest’anno quella del Napoli che, nel giro di sei mesi, ha visto tre allenatori darsi la staffetta. Dopo l’addio di Luciano Spalletti che, una volta riuscito a conquistare lo scudetto, ha deciso lasciare i partenopei, gli azzurri hanno faticato a trovare una guida come lo era stata il tecnico toscano. Prima Rudi Garcia e poi Walter Mazzarri non sono riusciti a far ritornare gli azzurri a quello stato di forma e splendore visto durante la passata stagione.

Per il momento le prestazioni della squadra, da quando c’è Mazzarri in panchina, continuano a non convincere i tifosi. Soltanto 3 vittorie su 9 partite giocate per il tecnico di San Vincenzo livornese. Agli azzurri servirà certamente invertire la rotta di marcia e, per farlo, dovrà stappare la prima partita del 2024 con una vittoria. Manca sempre meno infatti al calcio d’inizio della partita tra Torino e Napoli. Il match è fissato per oggi alle 15 e per Mazzarri sarà emergenza in attacco. Recuperato in extremis Matteo Politano, sarà lui a partire titolare nella sfida contro i granata. Match difficile per gli azzurri che dovranno affrontare un Torino in forma con un solo ko nelle ultime 5 gare.

Dubbio sul prossimo allenatore

Si è parlato tanto degli ultimi giorni riguardo il futuro di molti allenatori in Serie A. Ben presto, con la fine della stagione, potrebbe esserci un grande giro di valzer che coinvolgerà tante panchine del nostro campionato. Negli scorsi giorni, Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, si era sbilanciato parlando un nuovo incontro tra De Laurentiis ed Antonio Conte. Lo stesso giornalista aveva però rivelato che la preferenza di Conte riguarderebbe invece il Milan. Voci confermate da un suo collega allenatore, Fabio Pecchia, tecnico del Parma attualmente capolista in Serie B.

Pecchia, durante un’intervista, ha rivelato di immaginare Antonio Conte più verso una panchina del Nord Italia che verso il Napoli. Confermando difatti quanto rivelato da Criscitiello, sembra ormai chiaro che Antonio Conte voglia allenare il Milan in caso di esonero di Stefano Pioli a fine stagione. L’operato del tecnico rossonero non ha convinto i tifosi e la dirigenza sembrerebbe improntata a concludere il suo mandato proprio alla fine di questa stagione. L’ex tecnico di Juve, Inter e Tottenham accetterebbe di buon grado un progetto come quello del Milan. L’estate porterà sicuramente aggiornamenti ma, ad oggi, sarebbe difficile da ipotizzare Antonio Conte sulla panchina del Napoli.