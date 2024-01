Calciomercato Napoli, non solo Kim: altro “scippo” del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco tenta un altro “scippo” al Napoli dopo l’acquisto di Kim Min-jae della scorsa estate: si tratta di un altro difensore centrale.

La sessione di calciomercato invernale del Napoli si preannuncia infuocata. La squadra partenopea ha subito battuto il primo colpo acquistando Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Il terzino destro arriva in azzurro per svolgere il ruolo di vice Di Lorenzo, ma all’occorrenza può anche essere usato sulla fascia di sinistra.

Ma Mazzocchi non sarà l’unico colpo in entrata di gennaio. Il Napoli sta vivendo una stagione disastrosa e ha bisogno di altri rinforzi per rialzare la testa e provare a scalare posizioni in classifica, che attualmente lo vede fermo all’ottavo posto. Un nome su tutti è quello di Lazar Samardzic, centrocampista tedesco naturalizzato serbo classe 2002 dell’Udinese. Dopo un lungo tira e molla, sembra che la trattativa sia alle fasi finali, ma i tifosi non cantano vittoria fin quando non leggono il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis.

Nuovo difensore Napoli, Dragusin è la prima scelta

Il reparto che ha bisogno di nuovi innesti è soprattutto la difesa. Dopo l’arrivo di Mazzocchi, la dirigenza azzurra è alla ricerca di un difensore centrale di maggiore caratura, visto anche l’infortunio alla spalla di Natan. Il primo nome nella lista sembra essere quello di Radu Dragusin, difensore romeno che sta facendo davvero bene in questa stagione con la maglia del Genoa.

Il Genoa valuta circa 30 milioni di euro il classe 2002 ex Juventus, ma il Napoli sta cercando di ridurre il prezzo del giocatore inserendo i cartellini di Alessandro Zanoli e Leo Ostigard come contropartite all’interno della trattativa. La società però non resta a guardare e avrebbe già individuato alcune alternative in caso l’affare con il Genoa dovesse collassare. Tra queste c’è anche Eric Dier del Tottenham, difensore con grande esperienza internazionale. Ma nelle ultime ore sembra essersi inserito di prepotenza il Bayern Monaco sul classe ’94 inglese.

Dier Napoli, spunta il Bayern Monaco

Il nome di Eric Dier fu accostato al Napoli già la scorsa estate, quando gli azzurri erano alla ricerca di un sostituto di Kim Min-jae, passato proprio al Bayern Monaco. Alla fine la dirigenza optò per Natan, un profilo più giovane e di prospettiva. Ora era tornata di moda questa idea, visto anche il pochissimo minutaggio che l’inglese sta trovando al Tottenham: solo quattro presenze in Premier League, di cui soltanto una da titolare.

Un rapporto mai sbocciato con il nuovo tecnico Ange Postecoglou che ha fatto finire Dier sul mercato. Come detto in precedenza, il Bayern Monaco, anch’esso alla ricerca di un difensore centrale, avrebbe messo nel mirino Dier. A facilitare l’operazione potrebbe essere Harry Kane, ex compagno di squadra al Tottenham e grande amico del difensore inglese.