Nuovo difensore Napoli, non solo Dragusin: altra idea dalla Serie A

Il Napoli prosegue nelle sue trattative volte a donare il prima possibile il definitivo blocco squadra al tecnico Walter Mazzarri.

Era stato annunciato e poi confermato dai fatti: il Napoli ad oggi è assoluto protagonista del calciomercato di riparazione. Pasquale Mazzocchi, terzino originario di Barra, quartiere di Napoli ed ormai ex Salernitana, è diventato quest’oggi un nuovo calciatore azzurro, operazione da 3 milioni d’euro.

Ora, il direttore sportivo Meluso passerà all’altro affare prossimo alla chiusura, ossia l’acquisto di Lazard Samardzic, che dovrebbe arrivare forse già nel week end per una offerta importante, secondo più fonti, il tecnico centrocampista serbo potrebbe accasarsi sotto l’ombra del Vesuvio a fronte di un investimento da ben 20 – 25 milioni.

Prima Samardzic, poi l’accellerata per il difensore

Dopo Samardzic dovrebbe arrivare un nuovo centrocampista, probabilmente in prestito con diritto di riscatto, con il francese Soumaré, in cima alla lista dei desideri della società partenopea. La necessità primaria, però, almeno per Mazzarri, riguarda il parco dei centrali difensivi.

L’ex Torino e Cagliari avrebbe espressamente richiesto un nuovo difensore di ruolo da affiancare a Rrahmani, anche in virtù del lungo infortunio di Natan, che rimarrà out per un mese e mezzo circa. Ad oggi, nonostante la concorrenza complicata del Tottenham, il rumero Dragusin pare una possibilità concreta, con il Napoli spintosi sino ad un’offerta di 20 milioni con annesso cartellino di Ostigard, ex conoscenza del Genoa. Non solo, perchè la società campione d’Italia, vorrebbe includere nell’operazione anche Zanoli, terzino scuola Carpi già richiesto dai liguri.

Insomma, l’offerta è importante, tanto da aver messo in dubbio le possibilità che l’ex Juventus si accasi a Londra. Nonostante ciò, per non farsi trovare impreparato, il Napoli starebbe valutando anche dei possibili piani B. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, uno di questi, corrisponderebbe a Nehuen Perez, difensore argentino già convocato più volte dalla nazionale albiceleste.

Il difensore sudamericano, sempre in campo in questa stagione, è una colonna dei friuliani, che non rinunciano praticamente mai a lui. Quest’oggi, però, un altro difensore argentino, l’ex Velez Giannetti, è stato ufficializzato, un acquisto che potrebbe appunto liberare il posto ad una cessione di Perez. Ad oggi, non sembra esserci nulla di troppo concreto a differenza di quanto impostato per Dragusin, però, Perez può tranquillamente aggiungersi alla lunga lista di centrali accostati al Napoli. Staremo a vedere come si svilupperà questa situazione nelle prossime settimane.