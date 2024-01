Mercato Napoli, agente Politano: “Arabia? La società ci ha fatto una promessa”

Matteo Politano, tra i protagonisti principali di questa stagione, è entrato nel mirino del calcio arabo nelle ultime settimane.

In questi sei mesi il Napoli ha maledettamente faticato, non a caso, poprio come nel gennaio 2020, quando avvenne il passaggio di consegne tra Ancelotti e Gattuso, la società partenopea si sta rendendo protagonista di un calciomercato di gennaio particolarmente movimentato.

Pasquale Mazzocchi, terzino della nazionale e ormai ex calciatore della Salernitana, quest’oggi è passato a titolo definitivo al Napoli per 3 milioni, Samardzic è molto vicino e Dragusin e un altro centrocampista sono nel mirino, insomma, gli azzurri sembrano protagonisti assoluti della sessione di riparazione.

In questi mesi complicati, alternati tra Rudi Garcia e l’attuale tecnico, Walter Mazzarri, tra le poche note positive c’è stato Matteo Politano. L’ex Inter e Roma è diventato protagonista assoluto della fascia destra offensiva azzurra, relegando costantemente in panchina Lindstrom a suon di goal ed assist. Prestazioni di livello, che hanno attirato gli occhi del “solito” calcio arabo, alla ricerca di talenti dall’Europa.

Ag. Politano sul futuro del proprio assistito

Mario Giuffredi, agente di vari calciatori azzurri, tra cui proprio Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, in modo da far chiarezza sulle voci che vogliono l’Al Shabab sull’attaccante esterno.

“L’offerta araba c’è, è reale ed è concreta, lui vuole restare al Napoli e chiudere la carriera qui però, come Di Lorenzo, il presidente lo sa, la decisione finale dipenderà da lui”.

Giuffredi ha poi rincarato la dose, esponendosi sul rinnovo, un prolungamento possibile a detta dell’agente, considerando che le parti sono sedute ormai al tavolo delle trattative da un pò:

“Rinnovo? Sa che deve fare una rinuncia importantissima, ma stiamo parlando con la società da mesi, si aspetta che venga messo nero su bianco ciò che gli è stato promesso”.

Insomma, come per Di Lorenzo e Mario Rui, freschi di rinnovo “a vita” con il Napoli, anche Politano, altro protagonista dello scudetto sembrerebbe orientato ad una permanenza lunga sotto l’ombra del Vesuvio. Una notizia importante, in un momento in cui il Napoli difficilmente potrebbe rinunciare ad una delle frecce più importanti a disposizione del proprio arco.

C’è una Supercoppa da provare a vincere, oltre che un quarto posto, minimo obiettivo stagionale da raggiungere, motivo pe cui, Mazzarri e gli stessi tifosi, si augurano di poterci provare contando su uno degli uomini migliori.