Consigli Fantacalcio Napoli, quali azzurri schierare contro il Torino

Il Napoli affronta il Torino nella diciannovesima giornata di Serie A: scopriamo insieme quali azzurri schierare al Fantacalcio.

La prima giornata di Serie A di questo 2024 è alle porte. Questa sera, la rivelazione Bologna e il Genoa di Alberto Gilardino si affronteranno nell’anticipo del diciannovesimo turno, l’ultimo del girone di andata.

Il Napoli di Walter Mazzarri inizierà invece il nuovo anno in trasferta: domenica 7 gennaio, gli azzurri saranno ospiti del Torino. Una gara molto delicata per il Napoli, che dovrà riscattare gli ultimi risultati deludenti. Un rendimento molto basso di alcuni protagonisti che sta preoccupando anche parecchi fantallenatori. E a proposito di Fantacalcio, è arrivato il momento di scoprire chi schierare tra gli azzurri.

Napoli Torino, chi schierare al Fantacalcio

Prima di scoprire chi schierare al Fantacalcio, vediamo insieme la formazione che Mazzarri farà scendere in campo. In porta sarà Gollini a sostituire l’infortunato Meret; in difesa spazio ai superstiti Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui; a centrocampo non ci sarà Anguissa, partito per la Coppa d’Africa, quindi il trio sarà composto da Cajuste, Lobotka e Zielinski; in attacco solo Kvaratskhelia è certo di una maglia, con Raspadori e Simeone e Politano e Lindstrom che si contendono gli altri due posti. Ora vediamo chi schierare al Fantacalcio.

GOLLINI – Il secondo portiere azzurro ha ora l’occasione di mettersi in mostra: potete fidarvi di lui.

DI LORENZO – La stagione non è delle migliori, le ultime prestazioni sono state insufficienti, ma il capitano è l’unico a dare sempre il 100% in campo.

RRAHMANI – Non è lo stesso dell’anno scorso, poche garanzie e tante insufficienze: per noi è no.

JUAN JESUS – Vale più o meno lo stesso discorso fatto per Rrahmani: virate altrove.

MARIO RUI – Non vi aspettate troppo da lui, ma qualche assist riesce ancora a regalarlo.

CAJUSTE – Chi lo ha preso ad agosto/settembre, ha finalmente una chance per schierarlo: non vi farà di certo vincere la giornata, ma può essere utile in caso di emergenza di reparto.

LOBOTKA – Poche soddisfazioni quest’anno e praticamente zero bonus: da schierare solo in mancanza di uomini.

ZIELINSKI – Il bonus ormai manca da mesi e le voci di mercato potrebbero distrarlo: non è più una follia lasciarlo fuori.

POLITANO/LINDSTROM – Politano è stato uno dei migliori con Garcia, ma dall’arrivo di Mazzarri sono calate le prestazioni. Eppure, in questa partita può essere schierato. Se avete Lindstrom, potete schierarlo, ma bisogna avere una riserva sicura.

RASPADORI/SIMEONE – Non sarà facile rimpiazzare Osimhen, ma i due azzurri sono pronti a prendersi questa responsabilità. Tra i due, noi però consigliamo Raspadori.

KVARATSKHELIA – È arrivato il momento di prendersi la squadra sulle spalle e portarla fuori dalle sabbie mobili: credete sempre in Kvara, anche se vi sta facendo dannare.