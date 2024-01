Bomba di mercato, non solo Samardzic: il Napoli tratta anche un altro talento dell’Udinese

Ultime news calciomercato: asse di mercato caldissimo Napoli – Udine, De Laurentiis e Pozzo non trattano solo Samardzic: l’altro nome in ballo

Quest’oggi, con l’annuncio di Pasquale Mazzocchi, il Napoli ha chiuso ufficialmente il primo acquisto di un mercato invernale che si preannuncia infuocato, sono tante le situazioni in ballo, sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda il mercato in entrata il presidente De Laurentiis ha annunciato che si interverrà sicuramente per rinforzare la difesa, dove con ogni probabilità arriverà un altro centrale, oltre all’acquisto già riportato di Mazzocchi come vice Di Lorenzo. I nomi più forti, tra i tanti usciti finora, sono Dragusin del Genoa e Vitik dello Sparta Praga.

Il patron azzurro ha poi annunciato l’acquisto di almeno un centrocampista, se non due. Infatti dopo la cessione di Elmas, l’arrivederci di Anguissa in direzione Coppa d’Africa e la situazione di contratto poco stabile di Zielinski, c’è bisogno di nuovi innesti a centrocampo. Di certo il nome in cima alla lista della squadra di mercato azzurra è Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo, classe 2002 in forza all’Udinese, quest’estate è stato ad un passo dall’Inter, ma ora pare che gli azzurri siano molto vicini alla chiusura dell’affare. Tuttavia non è l’unica trattativa in ballo con i friulani. Nelle ultime ore è risbucata anche una possibilità per il futuro: Simone Pafundi.

Calciomercato Napoli, con l’Udinese si tratta anche Pafundi: i dettagli

Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli infatti il Napoli tiene ancora d’occhio il talento classe 2006, già in passato accostato agli azzurri. Grande protagonista nel 2023 con l’Italia U20 ai Mondiali, che gli azzurrini hanno perso solo in finale contro l’Uruguay, non sta trovando spazio con la maglia dell’Udinese.

Quest’anno per lui solo una manciata di minuti in campionato, a settembre contro la Fiorentina e circa cinquanta minuti in Coppa Italia, contro il Cagliari. Cioffi ha inoltre fatto capire che non ha intenzione di farlo giocare per scelta tecnica.

Ed è per questo motivo che il talento dell’Udinese è stato accostato alla Reggiana, in Serie B, dove potrebbe senza dubbio trovare più spazio, magari in prestito. Il Napoli è vigile sulla situazione e sta valutando un eventuale inserimento.

Durante i colloqui con l’Udinese per Samrdzic pare quindi si stia parlando anche di Pafundi. Ovviamente, considerata la giovanissima età (2006), non si tratta di un’operazione mirata a rafforzare la rosa nell’immediato, ma piuttosto una trattativa per il futuro. È quindi ragionevole pensare che verrà data priorità all’affare Samardzic, più utile nell’immediato.