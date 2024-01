Mercato Napoli, Zielinski ha preso una decisione: Inter avvisata

Ci sono importanti novità per quanto riguarda il futuro di Zielinski con la maglia del Napoli: le ultime sull’intreccio di mercato con l’Inter

Quello tra Piotr Zielinski e la dirigenza del Napoli è un tira e molla che va avanti almeno da questa estate. Durante il calciomercato estivo, infatti, al centrocampista polacco era stata recapitata un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Avesse ceduto alle tentazioni dell’Al-Ahli, Zielinski avrebbe guadagnato il triplo rispetto a quanto invece percepisce con il contratto attuale al Napoli. A fine agosto non si è fatto più nulla, il centrocampista polacco ha optato per la permanenza in azzurro. A quel punto però si pensava ci fosse strada spianata per un’eventuale rinnovo di contratto.

Invece la sua permanenza a Castel Volturno è ancora segnata da diversi interrogativi. Il contratto del polacco scadrà il 30 giugno di quest’anno e pare ci sia ancora tanta distanza per una firma sul rinnovo. Le richieste di Zielinski (4,5 milioni stagionali) sono molto alte per il Napoli che nel frattempo vigila sulla situazione. Inoltre, sono sempre più insistenti le voci che vedono Zielinski nel mirino dell’Inter, in procinto di tentare l’approccio per portarlo a casa a parametro zero, al termine della stagione in corso.

Pre-accordo tra Zielinski e l’Inter?

Come spiegato più volte negli ultimi giorni, sembra che le strade di Zielinski e il Napoli di divideranno, prima o poi. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega però che il polacco terminerà con ogni probabilità la stagione in azzurro, a prescindere dall’interesse dell’Inter.

I nerazzurri, spiega il quotidiano, sono certi di essere in pole per l’acquisto del polacco e non temono affatto il ritorno di fiamma dei club arabi. Per ora non ci sono contratti firmati, ma solo un accordo verbale tra le parti. Quindi non è detto che questo verrà rispettato anche dopo il mercato invernale.

Tuttavia l’Inter ha capito di aver di fatto un avversario in meno: il Napoli. Questo perché è praticamente certo che il contratto in scadenza non verrà rinnovato dal club di De Laurentiis. A questo punto non resta che scalzare la concorrenza della Juventus, che nelle scorse settimane si era detta interessata all’azzurro.

I nerazzurri si sono mossi bene, comprendendo prima di tutti la volontà del calciatore. Zielinski vuole rimanere in Italia e sicuramente il quadriennale da 4,5 milioni offerto dal club di Via Liberazione è un buon motivo per farlo. In ogni caso però la decisione definitiva sarà presa al termine della stagione con il Napoli, esperienza che Zielinski vuole certamente chiudere nel migliore dei modi.