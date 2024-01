Di Lorenzo, parole durissime del suo agente: “Siamo molto delusi, a giugno faremo le nostre valutazioni”

La notizia fa tremare i tifosi del Napoli, parole pesanti dell’agente del capitano partenopeo e futuro in bilico

Iniziato il mercato di gennaio, la dirigenza del Napoli è costantemente a lavoro per regalare a Walter Mazzarri nuovi giocatori da integrare in rosa. Il primo acquisto è stato quello di Pasquale Mazzocchi, dalla Salernitana. Il difensore napoletano è stato preso dai granata per una cifra vicina ai tre milioni di euro.

Mazzocchi è arrivato in veste di “vice Di Lorenzo” e sarà utile per permettere al capitano di rifiatare e concedergli del turnover. Proprio per quanto riguarda il capitano del Napoli arrivano alcuni aggiornamenti, dove si è esposto il suo procuratore.

Le parole di Mario Giuffredi

Intervenuto in diretta su Radio CRC, al programma “Si Gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, ha parlato Mario Giuffredi che, oltre ad essere il procuratore di Mario Rui e Politano, è anche l’agente di Di Lorenzo. Intervistato dal giornalista Giuffredi ha usato parole forti nei confronti dei tifosi del Napoli. Ecco quando detto da Giuffredi a Radio CRC.

Le critiche fanno parte del mondo del calcio. Un calciatore deve prendersi le cose belle e quelle brutte. Di Lorenzo è a conoscenza di questo, ha le spalle larghe. Ha vinto uno scudetto da capitano mettendoci la faccia in ogni circostanza e lo sta facendo anche adesso che le cose non vanno bene. Lui è molto dispiaciuto delle tante critiche che sta ricevendo e della situazione attuale della sua squadra.

Giuffredi ha poi spiegato che, nonostante questa non fosse la stagione migliore disputata da Di Lorenzo, spiega comunque che il suo assistito gioca ad altissimi livelli da almeno 4 anni. Per Giuffredi Di Lorenzo è ed è stato uno dei migliori terzini destri in circolazione ed è ingiusto criticarlo così aspramente.

A giugno faremo sicuramente le nostre valutazioni. Ci prendiamo le cose belle e brutte tenendo conto della memoria corta che hanno avuto le persone. A giugno è giusto che anche noi prenderemo atto di com’è la situazione e faremo delle scelte, punto.

Giuffredi ha poi parlato anche della situazione inerente a Mario Rui