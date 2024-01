Torino-Napoli, le ultime di formazione: quanti dubbi per Mazzarri

In vista dell’esordio in Serie nel 2024, il Napoli prepara la sfida al Torino di Juric con tanti dubbi di formazione

Anno nuovo, vecchi infortuni. Domenica pomeriggio alle 15 è fissato l’impegno degli azzurri che, nella prima partita del 2024, affronteranno in trasferta il Torino di Ivan Juric. Squadra ostica, che però viene dalla sconfitta di Firenze contro la Fiorentina. Affrontare i granata non è mai facile.

Per la partita post Epifania, Walter Mazzarri avrà tanti dubbi sulla formazione da mandare in campo dal primo minuto.

Le possibili scelte di Mazzarri anti-Torino

Sarà un ritorno a Torino da ex per Mazzarri che ha allenato la squadra granata dal 2018 al 2020. Per la partita del 7 gennaio però ci saranno tante assenze tra le fila partenopee. A partire da Victor Osimhen e Zambo Anguissa che inizieranno ufficialmente il loro periodo di lunga assenza per la Coppa d’Africa, potrebbe dare forfait anche Matteo Politano.

Così come riportato da Sky Sport, ci sarà ballottaggio tra Raspadori e Simeone per il posto in attacco. A centrocampo giocherà Cajuste ma Gianluca Gaetano è una grande suggestione per il tecnico livornese. Con la probabile assenza di Politano, scalpita Jesper Lindstrom ma anche Zerbin è pronto per un ballottaggio con il danese.