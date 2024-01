Insigne, l’indiscrezione fa discutere: il retroscena sul ritorno al Napoli

Un nuovo scenario si è aperto sul possibile futuro con ritorno in Serie A dell’ex giocatore del Napoli

Seconda parte di stagione e calciomercato finalmente riaperto. Tanti sono gli scenari che si stanno aprendo su possibili operazioni e trasferimenti che il Napoli potrebbe mettere a segno durante questa sessione. I primi mesi di questo campionato si stanno rivelando deludenti per i partenopei che faticano dal punto di vista di gioco e dei risultati.

Secondo un’indiscrezione di mercato arrivata dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero novità per quanto riguarda l’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Insigne torna a Napoli?

La Gazzetta dello Sport ha lanciato un’indiscrezione, per l’edizione odierna, che parlerebbe di un suggestivo ritorno di Lorenzo Insigne al Napoli. Entusiasmo dei tifosi però subito smorzato in quanto l’operazione sarebbe infattibile per diverse motivazioni. Una volta arrivati a giocare in MLS, Insigne e Bernardeschi erano stati travolti dall’entusiasmo americano. Con il passare del tempo però le loro prestazioni, così come quelle del Toronto, sono andate a calare e così i due vorrebbero tornare in Italia.

Come spiegato dalla rosea, un ritorno al Napoli per Lorenzo Insigne sarebbe tanto suggestivo quanto impossibile. Insigne sarebbe una riserva di Kvaratskhelia nella squadra di Walter Mazzarri, una riserva di lusso e ingombrante. Il Napoli, in una situazione storica come questa, ha bisogno di uno spogliatoio tranquillo. Per Insigne ci sarebbe il ritorno da Sarri alla Lazio ma il suo ingaggio è molto alto.