Il suo volto è amatissimo: incidente in moto e ricovero per l’attore napoletano

Un Capodanno semplicemente da dimenticare per un volto che in questi anni è divenuto virale: la sua performance in una delle canzoni più amate dai napoletani della musica contemporanea gli è valsa la notorietà e l’affetto dei vari fan.

Uno dei cantanti più in voga nella città di Napoli negli ultimi anni è senza dubbio Liberato. Il fenomeno dell’artista di cui non si conosce né il volto e nemmeno l’identità è la dimostrazione di come il progetto in questione abbia raggiunto una notorietà e un affetto da parte del pubblico di Napoli (e non solo) che dopo anni è ancora intatto. Liberato, e come dimenticarselo, è stato uno dei protagonisti a sorpresa della festa Scudetto del Diego Armando Maradona dopo la vittoria contro la Fiorentina: in quell’occasione, il cantante fece vibrare le corde dell’anima agli oltre cinquanta mila tifosi presenti a Fuorigrotta per la prima festa in casa dopo la conquista matematica del Tricolore nella scorsa stagione.

Ma negli anni, iconici sono stati anche i video delle varie canzoni pubblicate nel corso di questi anni: in particolare, Adam Jendoubi, che ha recitato nei videoclip di Intostreet e Tu t’è scurdato e me, alcuni brani più di successo dell’artista partenopeo, è divenuto uno dei volti più noti associati proprio a Liberato. In queste ore, è apprensione proprio per l’attore, che è stato ricoverato a Castellammare di Stabia in seguito a un incidente stradale in moto: le sue condizioni tengono con il fiato sospeso tutti i fan.

Incidente in moto per Adam Jendoubi: ha interpretato anche in un video di Liberato

Adam Jendoubi, attore e modello napoletano (di origine polacca e tunisine, ndr) è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in moto, nella serata di lunedì 1° gennaio.

La sua Honda SH 125, per dinamiche ancora tuttora da chiarire, è finita sull’asfalto, con il giovane 23 enne – cresciuto a Forcella – che ha subito diverse fratture. Sul posto è giunto il personale del 118 per i soccorsi: il giovane è stato portato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (dove è avvenuto per l’appunto lo sfortunato incidente), dove si trova ricoverato in terapia intensiva, con fratture multiple al cranio. Adam Jendoubi si trova ancora in ospedale, dove è ricoverato in terapia intensiva. Sono attese, dunque, novità per capire quali sono gli aggiornamenti circa lo stato di salute del giovane attore, che ha anche recitato nel film La paranza dei bambini (tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano, ndr), nel ruolo di “Aucelluzzo”.