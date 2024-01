Doveva essere il nuovo Mertens: oggi l’ex Napoli spiazza tutti

Era arrivato in Italia, con non pochi misteri, per vestire la maglia del Napoli: il suo rendimento, incostante e mai realmente incisivo, non hanno confermato le aspettative che c’erano su di lui. Ma che fine ha fatto l’azzurro in questione? Lo scenario attuale sorprende davvero tutti.

Nel corso della satira recente, tantissimi sono i colpi indovinati dal Napoli, che hanno fatto le fortune di una società che è riuscita a vincere addirittura il suo terzo Scudetto della propria storia. Alla base, una gestione quasi impeccabile da parte della dirigenza e dello scouting, che ha avuto il merito di porre le basi a una squadra che stabilmente naviga nelle zone alte della classifica e che ormai da più di dieci anni

Ma, come inevitabile che sia, non sono mancati i colpi che, con tanti di aspettativa, alla fine non hanno reso rispetto a quanto desiderato. Nella comunque corposa lista di nomi a riguardo, spicca senz’altro quello di Amin Younes. Arrivato al Napoli, non senza essere passato per un vero e proprio giallo, il suo rendimento non è stato sicuramente all’altezza, motivo per cui poi non è stato confermato da parte del club azzurro. Ma che fine ha fatto Amin Younes? Lo scenario attuale desta in ogni caso scalpore.

Che fine ha fatto Younes? La rivelazione è da non credere

Amin Younes era uno dei calciatori su cui i tifosi riponevano delle buone speranze. Il suo arrivo dall’Ajax fu caratterizzato da una sorta di giallo, con il calciatore che fece perdere le tracce poco dopo il suo arrivo a Castel Volturno. Un fatto che all’epoca destò scalpore e che per certi versi è stato lo spoiler di quella che sarebbe stata poi la sua avventura in maglia partenopea.

Alla fine, Younes debuttò nel dicembre del 2018, in un 4-0 ai danni del Frosinone. Per la sua prima rete in maglia Napoli e, in assoluto, in Serie A, ha dovuto invece aspettare il 27 marzo 2019, in un Napoli-Udinese terminato con il risultato di 4-2. Dopo di che, il calciatore partì in prestito per due anni verso l’Eintracht Francoforte, club che a sua volta decise di risolvere anticipatamente l’affare a titolo temporaneo nella seconda metà dell’ultima stagione. Decisione che fu il preludio del suo passaggio, questa volta a titolo definitivo, all’Al-Ettifaq. In seguito alla breve esperienza in Arabia, il calciatore ha fatto poi ritorno in Olanda, con la maglia dell’Utrecht, per poi finire svincolato al termine della stagione scorsa.