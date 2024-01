Da Castel Volturno, nuovo guaio per Mazzarri: si ferma un titolare

Un altro infortunio per il Napoli. Si è fermato un top, notizia non positiva per Walter Mazzarri

Ancora uno stop per Walter Mazzarri ed il Napoli ed ancora emergenza. Nonostante il nuovo anno, l’infermeria continua a riempirsi. Tra le assenze pesanti per la coppa d’Africa e gli infortuni, continua il periodo no per la squadra partenopea. In vista della partita di domenica contro il Torino, arriva una pessima notizia dalla società.

Domenica pomeriggio la squadra di Walter Mazzarri sarà impegnata a Torino per la prima uscita del 2024. A dare forfait però, oltre Osimhen, Anguissa, Olivera e Meret, potrebbe essere anche Matteo Politano. La notizia è stata data dal club stesso.

Infortunio per Politano

Con un comunicato pubblicato attraverso il proprio sito web, il Napoli ha spiegato dell’infortunio di Matteo Politano. Attraverso il classico report giornaliero dell’allenamento svolto all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, la società partenopea ha comunicato che l’attaccante italiano ha lavorato a parte.

Seduta di allenamento personalizzata per Politano dovuta ad un affaticamento muscolare, bisognerà vedere se riuscirà ad essere in campo con il Torino o se sarà costretto a dare forfait.