Nuovo allenatore Napoli, annuncio in diretta: “De Laurentiis ha già deciso”

Il Napoli ha il dovere di arrivare tra le prime quattro, obiettivo minimo stagionale, poi programmerà il proprio futuro.

Quest’oggi è ripartita la stagione del Napoli. Gli azzurri allenati da Walter Mazzarri hanno ripreso i propri allenamenti in quel di Castel Volturno, all’interno del Konami Center, con la sfida contro il Torino di Ivan Juric nel mirino.

Uno snodo fondamentale, per dare il via alla risalita dei campioni d’Italia in carica. Una ripresa, che non passerà solamente dal rettangolo verde, ma anche via mercato. Pasquale Mazzocchi sarà il primo rinforzo per il tecnico toscano: il terzino granata domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart e dovrebbe risultare già convocabile per la trasferta piemontese.

Successivamente si proverà a chiudere per Samardzic, che pure pare vicinissimo per circa 25 milioni, la stessa cifra incassata per la cessione di Elmas al Lipsia in Germania.

La rivoluzione inizia a gennaio e si conclude in estate: scelto l’allenatore

Il Napoli potrebbe piazzare un altro colpo in mediana. con Emil Hojbjerg obiettivo numero 1 qualora il Tottenham aprisse al prestito con diritto di riscatto. Si naviga ancora in alto mare per il centrale invece: Dragusin piace tanto e il Napoli si sarebbe mosso concretamente, nonostante ciò il Tottenham sembrerebbe avanti. Sfumato invece definitivamente Tomiyasu, prossimo al rinnovo con l’Arsenal.

Ciò che appare certo, però, è che anche in difesa un centrale arriverà. La minirivoluzione di gennaio prevederà quindi 4 colpi su per giù e verrà completata in estate quando verrà scelto anche il tecnico del nuovo ciclo partenopeo.

Sono tanti i nomi di tecnici accostati al Napoli per l’estate: dal “solito” Conte, al sempreverde Italiano, sino alle opzioni straniere. Gianni Improta, “Il baronetto” di Posillipo ed ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prima Tivvù in merito al possibile nuovo allenatore degli azzurri:

“Allenatore? Io mi voglio sbilanciare, credo proprio che De Laurentiis abbia già scelto, individuando in Farioli il tecnico del nuovo corso”.

Sarebbe quindi il tecnico prodigio della scuola italiana secondo Improta il prossimo tecnico del Napoli, l’italiano sta ben impressionando con il suo Nizza, attualmente secondo alle spalle del solo PSG, avanti di 5 punti sui rossoneri. Un nome, quello di Farioli, che già all’epoca di Rudi Garcia si era fatto man mano strada nella mente di De Laurentiis secondo molte indiscrezioni e che quindi potrebbe essere concretamente considerabile.

Improta, ha infine chiosato con un pensiero sul mercato di gennaio: