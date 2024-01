Giudice Sportivo, squalifica al Napoli: salterà la gara con il Torino

Arriva in maniera ufficiale il provvedimento disciplinare ad opera del Giudice Sportivo. Contro il Torino, il Napoli dovrà fronteggiare un’ulteriore assenza causa squalifica.

Dopo lo 0-0 casalingo ottenuto contro il Monza, il Napoli si prepara a scendere in campo per il proprio primo impegno del 2024, da svolgere come da programma in quel di Torino. All’Olimpico, il 7 gennaio, gli azzurri troveranno infatti i granata di Ivan Juric come prima tappa del nuovo anno, dovendo però fronteggiare diverse assenze. Oltre agli infortunati Meret, Natan ed Olivera nonché Osimhen ed Anguissa impegnati in Coppa d’Africa, i partenopei dovranno fare a meno di un altro elemento causa squalifica.

Mazzarri out, Frustalupi in panchina contro il Torino

Giugonoin maniera ufficiale gli effetti della “strage” Di Bello, che in occasione di Napoli-Monza espulse sia Mazzarri che Palladino al termine dell’incontro. In particolare, il Giudice Sportivo ha dunque confermato la sanzione di un turno per il tecnico azzurro, allontanato dall’arbitro una volta esser entrato in campo con vigore per placare un faccia a faccia molto acceso fra Kvaratskhelia e Bondo.

La prima uscita del Napoli nel 2024 sarà dunque caratterizzata dall’assenza del proprio allenatore dalla panchina, che contro il Torino verrà sostituito dal proprio vice Nicolò Frustalupi. Dopo aver scontato la squalifica, Mazzarri tornerà a dirigere la squadra dalla propria area tecnica in occasione del match del 14 gennaio al Maradona, ovvero il derby campano contro la Salernitana.