Chiede aiuto a Osimhen sui social: la risposta dell’azzurro è da applausi – FOTO

Victor Osimhen, da sempre, si contraddistingue per il suo rapporto diretto con i tifosi. Attivissimo sui social, il bomber del Napoli si è lasciato andare a un gesto bellissimo nei confronti di un tifoso.

Il Napoli nelle prossime settimane è costretto a fare a meno di Victor Osimhen: tutt’altro che una bellissima notizia per il tecnico Walter Mazzarri, che dovrà rinunciare al suo bomber a causa della Coppa d’Africa ormai alle porte. L’aspirazione dell’ex Lille è quella di poter incidere finalmente anche con la maglia della sua Nigeria, dopo il 2023 da grande protagonista in maglia azzurra, con tanto di Pallone d’Oro africano.

Gli azzurri non vedono l’ora di riaverlo disponibile, anche se ciò implicherebbe un percorso non impeccabile in Coppa d’Africa da parte della Nigeria non esaltante. Da giorni, Osimhen è già nel suo Paese, in attesa di iniziare la mission per portare a casa un trofeo ambitissimo in patria. Il numero 9 partenopeo, però, non spreca occasione per aiutare un suo tifoso sui social: il suo gesto è davvero magnifico.

Osimhen aiuta un tifoso sui social: avete visto?

Victor Osimhen è un campione nel campo ma anche fuori: diverse volte il nigeriano si è reso protagonista di gesti meravigliosi, magari aiutando chi è in difficoltà.

Anche questa volta, il gesto del nigeriano emoziona: il tutto è successo su X (ex Twitter, ndr), con un tifoso che gli ha chiesto di aiutarlo nella sua attività da video-maker, con l’acquisto di un attrezzo anche costoso. Non è tardata ad arrivare la risposta dell’azzurro, che subito si è reso disponibile per procurare quanto richiesto dal suo fan.