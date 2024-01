Crisi Napoli, Juan Jesus parla ai tifosi sui social: il messaggio è fortissimo – FOTO

Juan Jesus ha colto l’occasione del Capodanno per parlare ai tifosi del Napoli, sicuramente non allettati da una squadra che, a differenza dello scorso anno, non riesce a essere protagonista. Il difensore brasiliano scrive direttamente ai supporters azzurri.

Il Napoli sicuramente non sta vivendo uno dei momenti più sereni della sua storia recente: dopo il trionfo in campionato dello scorso anno, la delusione è un po’ lo stato d’animo ricorrente dalle parti del Diego Armando Maradona, dove la squadra Campione d’Italia in carica ha incassato più colpi duri che altro. Sembrano, insomma, lontani i tempi in cui gli azzurri dominavano la Serie A, vincendo uno Scudetto praticamente senza alcun rivale concreto.

Sentimenti che sicuramente hanno visto protagonista il difensore brasiliano Juan Jesus, che nel corso di questa stagione sta trovando molto spazio, spesso per le numerose contingenze che nel corso di questi mesi hanno colpito la retroguardia dei partenopei. L’ex Roma e Inter ha affidato al suo profilo ufficiale Instagram un messaggio di augurio per i tifosi, in occasione del Capodanno.

Juan Jesus e il suo augurio ai napoletani: avete visto?

Juan Jesus parla ai tifosi sui social e lo fa con un post di buon augurio in vista dell’anno appena iniziato. Il post è un chiaro messaggio ai supporters partenopei, con quello che sembra essere un vero e proprio appello verso le prossime sfide che attendono gli azzurri.

Il 2023 rimarrà per sempre tatuato nella mia storia. Nessuno potrà mai cancellare quello che abbiamo fatto. Sono fiero dei miei compagni e grato per quanto vissuto. Così come sono consapevole che negli ultimi mesi non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello di rendimento. Ora dobbiamo solo lavorare per migliorare e provare a vivere altre belle emozioni nel 2024.