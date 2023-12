Horror Kvaratskhelia, toccato il fondo: “Sopravvalutato!”

Il Napoli manca ancora l’appuntamento con la vittoria, questa volta è stato il Monza a lasciare il Maradona con un risultato positivo.

Troppo brutto per essere vero, il Napoli di Walter Mazzarri manca ancora l’appuntamento con la vittoria, regalando questa volta al Monza di Palladino, la gioia di un risultato positivo con cui lasciare il Diego Armando Maradona.

L’ennesima serata no, che sarebbe potuta trasformarsi addirittura in tragedia se Pessina avesse trasformato il rigore comminato ai danni del Napoli per il fallo di mano di Mario Rui. Insomma, l’ultima gara del 2023, rappresenta al meglio l’ossimoro calcistico vissuto negli ultimi mesi: da campioni d’Italia a squadra finita, ricordo vago di se stessa.

Kvaratskhelia nell’occhio del ciclone

A far riflettere, ancora una volta, anche il rendimento sotto porta di Kvaratskhelia. Anche ieri sera il georgiano ha battagliato da solo contro tutti, collezionando falli e ammonizioni per gli avversari, ma come accaduto troppe volte in questo campionato, è mancato all’appuntamento con il goal.

Prima l’occasione arrivata al termine della prima frazione, con quel tiro a giro che ha solamente sfiorato il palo alla sinistra di Di Gregorio, poi il match point fallito a tu per tu contro il numero 1 del Monza, calciando male, con poca convinzione sull’estremo difensore. Frames da cui passano le stagioni, quelli che possono cambiare il senso dei campionati, e così ritornano in mente gli errori macroscopici con: Milan, Empoli e Juventus.

Di questo avviso Il Mattino, che nella sua edizione odierna ha fatto il punto sul rendimento diametralmente opposto di Kvaratskhelia tra la stagione attuale e quella dello scudetto. “Ha fatto fare un figurone a Di Gregorio“, così il quotidiano sull’occasione da goal divorata dopo la bella combinazione con Raspadori.

Il giornale, ha poi sottolineato quanto l’atteggiamento dell’ex Dinamo Batumi resti encomiabile: “Ieri è sembrato giocare da solo contro il bunker dei lombardi, non gli è mancato l’animo e nemmeno la rabbia” – nonostante ciò, la poca lucidità sotto porta sta iniziando a pesare come un macigno, in termini di risultati e annessi punti: “Ma la sua imprecisione sta diventando un problema. D’accordo, lo picchiano di più ma quanto sbaglia sotto rete!”.

Insomma, la speranza, per Mazzarri e tutto l’ambiente Napoli, è che nel 2024 Kvaratskhelia possa tornare ai fasti della stagione tricolore, magari usufruendo di una squadra più convinta e conscia dei propri mezzi. Ad oggi, sarebbe infatti ingeneroso ricondurre tutti i problemi del Napoli a Kvara.