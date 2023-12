Calciomercato Napoli, cinque nomi per la difesa: ci sono due ex Serie A

Sarà un calciomercato di gennaio molto movimentato sotto l’ombra del Vesuvio, come confermato anche ieri dallo stesso De Laurentiis.

Il Napoli fallisce ancora l’appuntamento con la rinascita. Con il Monza gli azzurri allenati da Walter Mazzarri non sono andati oltre ad uno scialbo zero a zero, vedendo allontanarsi ulteriormente la zona Champions, obiettivo minimo stagionale.

Una gara, quella di ieri al Maradona, che ha palesato tutti i limiti di un team ormai poco convinto e vittima di se stesso. Un pareggio, che inoltre si sarebbe potuto tramutare in sconfitta, se non fosse stato per il rigore neutralizzato da Alex Meret.

Difensore Napoli, i nomi sul taccuino di De Laurentiis

Saranno svariati gli interventi sul mercato da parte del Napoli, necessitante di puntellare la rosa a differenza di quanto fatto la scorsa estate. Dalla difesa passando al centrocampo, sono tanti, o meglio troppi, i nodi da sciogliere per la società partenopea.

Ad oggi, oltre ad un attacco che non punge, proprio la difesa, troppo colpita in questa prima metà di stagione, rappresenta però il problema principale. Per questa motivazione, l’edizione odierna de Il Mattino, ha fatto il punto elencando i nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo Meluso e dello stesso De Laurentiis.

Scalvini è il nome “solito”, forse anche quello più costoso, al polivalente centrale dell’Atalanta, però, si aggiungono altri 4 nomi. Il primo è quello di Kiwior, difensore dell’Arsenal, accasatosi ai gunners lo scorso gennaio dopo aver ben figurato allo Spezia, un calciatore che il Napoli vorrebe prelevare con la formula del prestito. Sempre a Londra, un altro centrale farebbe gola agli azzurri secondo il quotidiano, si tratterebbe di Tomiyasu, difensore giapponese, in Premier League dal 2021, dopo aver racimolato 61 presenze con 3 goal e 3 assist al Bologna.

Infine, ci sarebbero altre due alternative: la prima corrisponderebbe a Vitik dello Sparta Praga, nome che ad oggi convince meno di tutti a causa dei recenti trascorsi di Natan. La priorità in casa Napoli, infatti, sarà quella di acquistare calciatori pronti che già conoscono il palcoscenico italiano o quantomeno dei principali campionati europei, per questa motivazione, l’ex Juventus Dragusin, rappresenterebbe un profilo adatto. Per il giocatore del Genoa, potrebbero volerci dai 18 ai 22 milioni, anche se ad oggi, si andrebbe incontro all’opposizione di Gilardino, tecnico dei grifoni, che non vorrebbe privarsi dei suoi pezzi da 90 a gennaio.

Insomma, il casting per il ruolo di difensore è aperto.