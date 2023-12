UFFICIALE – Ancelotti resta al Real Madrid: il valzer delle panchine coinvolge il Napoli?

È ufficiale il rinnovo del tecnico italiano con il Real Madrid. Carlo Ancelotti rimarrà in Spagna fino al 2026

Carlo Ancelotti ed il Real Madrid, una storia d’amore che continuerà anche per il futuro. È di pochi minuti fa la notizia arrivata dal club della capitale spagnola. Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito web, il Real Madrid ha annunciato che Carlo Ancelotti ha rinnovato. Il tecnico emiliano resterà legato alle merengues fino al 30 giugno 2026. Le voci sul rinnovo con il Real Madrid erano si erano infittite già negli scorsi mesi. Secondo Sky Sport, Ancelotti aveva firmato il rinnovo già un mese e mezzo fa, ma soltanto in questo venerdì pomeriggio il club spagnolo ha dato l’ufficialità.

Niente nazionale brasiliana allora per l’ex allenatore del Napoli che continuerà a guidare il club con più Champions League in bacheca di tutti. Lo scorso mese di luglio, Ednaldo Rodirigues, ex presidente della confederazione calcistica brasiliana (CBF) aveva annunciato a sorpresa che, dopo il Real Madrid, Ancelotti sarebbe stato il commissario tecnico della Seleçao brasiliana. Tanti sono i talenti “verdeoro” che giocano oggi per il Real Madrid. Da Vinicius Jr a Rodrygo passando per Militao, tutti top player del calcio europeo fatti sbocciare da Carlo Ancelotti che, con i brasiliani, pare avere una grande sintonia. Lo stesso destino potrebbe capitare anche al 17enne Endrick, l’ultimo baby fenomeno brasiliano arrivato alla corte di Ancelotti.

Il Napoli spera in un grande nome per la panchina

I numeri di Carlo Ancelotti al Real Madrid sono da capogiro. Il tecnico italiano, dopo essere tornato nel 2021, aveva già guidato le merengues già dal 2013 al 2015, Dieci trofei da con Ancelotti allenatore, 2 Champions, 2 Mondiali per Club, 2 Supercoppe europee, una Liga, 2 Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna. Il fatto che resti fino al giugno del 2026 a Madrid, potrebbe aprire uno scenario interessante anche per il Napoli. Sulle panchine europee, durante questa stagione, si sono distinti allenatori come Roberto De Zerbi o Xabi Alonso.

L’italiano e lo spagnolo erano due profili per la panchina molto graditi dalla dirigenza madridista. Con il rinnovo di Ancelotti e le grandi ambizioni europee di questi due emergenti allenatori, possibile che non restino con le attuali squadre (Bayer Leverkusen e Brighton). Sappiamo che Walter Mazzarri ha un contratto fino al 30 giugno del 2024. I risultati ed il gioco del Napoli visti fin qui, non premiano il tecnico livornese che quindi potrebbe chiudere la sua seconda avventura a Castel Volturno già dalla prossima estate. Xabi Alonso e De Zerbi sono profili graditi anche da ADL. Senza Real Madrid in gioco, il Napoli potrebbe seriamente interessarsi a loro.