Napoli-Monza, Mazzarri sorprende tutti: scelta clamorosa in attacco

Sono appena uscite le formazioni iniziali di Napoli e Monza per l’ultima partita dell’anno allo Stadio Diego Armando Maradona

Cresce l’attesa per la partita tra Napoli e Monza che aprirà ufficialmente la 18^ giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è fissato per le 18:3o, il match sarà diretto dall’arbitro Di Bello. Lo Stadio Diego Armando Maradona si sta già iniziando a riempire. A Fuorigrotta sarà tutto esaurito con 50 mila tifosi azzurri pronti a sostenere la squadra partenopea nell’ultima partita del 2023. Sono in tanti quelli che vogliono essere presenti allo stadio per l’ultimo saluto agli azzurri nell’anno del ritorno dello scudetto in città. Sarà una partita di cuore anche per l’allenatore del Monza Raffaele Palladino che è nato a Napoli.

Il tecnico brianzolo non ha nascosto il suo grande amore per la città e per il la squadra partenopea. Durante la conferenza stampa di presentazione alla partita ha lascianto intendere che, se ci fosse bisogno, accetterebbe subito l’incarico di allenare il Napoli dalla prossima stagione.

Viste le tante assenze, Walter Mazzarri ha dovuto reinventarsi la formazione sopratutto per quanto riguarda le scelte in attacco. Espulsi contro la Roma nella precedente giornata di campionato, Victor Osimhen e Matteo Politano saranno squalificati per questa partita. Il nigeriano ha già raggiunto il suo paese d’origine dove in serata festeggerà il suo 25 esimo compleanno. Il bomber azzurro sarà poi a disposizione del suo Ct per la Coppa d’Africa che lo vedrà assente in campionato per tante partite.

Napoli-Monza, le formazioni ufficiali

Tanti forfait tra le fila degli azzurri. Oltre agli squalificati Politano e Osimhen, Mazzarri dovrà fare a meno anche di Natan. Il difensore brasiliano, dopo una brutta caduta nello scorso match, ha riportato una lussazione alla spalla di terzo grado. Così come confermato dallo staff medico del club, il centrale azzurro ritornerà in campo non prima di inizio/metà febbraio. Una grave perdita per il Napoli che certamente dovrà intervenire sul mercato dei difensori per sopperire ai tanti acciacchi in quel reparto. Anche Lindstrom, di ritorno da un infortunio, non ha i 90 minuti nelle gambe. Chance dal 1′ minuto per Alessio Zerbin. Di seguito sono riportate le scelte ufficiali di Mazzarri e Palladino.

Napoli (4-3-3-): Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Pedro Pereira, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akrpo, Gagliardini, Valentin Carboni; Pessina, Dany Mota; Colombo. All. Palladino

