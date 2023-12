Meluso annuncia: quali investimenti farà il Napoli sul mercato

Intervistato ai microfoni di Dazn, prima di Napoli-Monza ha parlato il ds partenopeo Mauro Meluso

Tutto pronto per la partita tra Napoli e Monza. Sarà l’ultima del 2023, anno del ritorno dello scudetto a Napoli. Per l’occasione lo Stadio Diego Armando Maradona è tutto pieno. Circa 50 mila sostenitori pronti a dare sostegno agli azzurri e spingerli alla vittoria per chiudere bene l’anno.

Tante sono i cambi di formazione rispetto alla sfida con la Roma. Mazzarri ha sorpreso tutti schierando Alessio Zerbin dal primo minuto. Soltanto panchina per Jesper Lindstrom che, dopo aver recuperato dalla lombalgia, partirà dalla panchina.

Le parole di Meluso

Intervistato prima del match del Maradona tra Napoli e Monza, ai microfoni di Dazn ha parlato Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli. Di seguito le sue parole:

Sul mercato

Lavoriamo sotto traccia e cerchiamo di essere più riservati possibili. Ovvio che se esce un giocatore in una determinata posizione, dobbiamo sostituirlo. Sicuramente faremo un investimento a centrocampo e per il resto poi ci penseremo.

Su Mazzarri