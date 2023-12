Ultim’ora da Castel Volturno, Mazzarri può esultare: ha recuperato un titolare

Il Napoli ha svolto nel pomeriggio l’allenamento in vista della sfida di domani contro il Monza. Arrivano novità importanti sulle condizioni di un azzurro.

Walter Mazzarri aveva spiegato nella conferenza stampa odierna come avrebbe valutato nel pomeriggio le condizioni di alcuni giocatori. Gli azzurri hanno svolto l’allenamento nel pomeriggio, e poco fa è stato diramato il report.

Arrivano novità importanti dal report rilasciato dal Napoli.

Ottimismo per Lobotka, si va verso la convocazione col Monza

Sono buone notizie quelle che arrivano dal Konami Training Center di Castel Volturno. Il Napoli si è ritrovato oggi pomeriggio per la sessione d’allenamento in vista della gara di domani contro il Monza. L’attesa era tutta per le condizioni di Lobotka, la cui presenza per il match era in forte dubbio dopo l’infortunio rimediato con la Roma.

Nel report del Napoli arrivano però buone notizie sulle condizioni dello slovacco: “Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domani allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30).La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di rapidità e seduta tecnico tattica. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Lobotka ha lavorato in gruppo. Personalizzato in palestra per Demme”.

Dunque arrivano notizie positive da Lobotka, che avendo lavorato col gruppo punta dunque alla convocazione perla sfida contro il Monza.