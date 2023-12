Raspadori e Simeone insieme dal primo minuto? Mazzarri è stato chiaro in conferenza

Durante la conferenza stampa a Mazzarri è stata fatta una domanda sulla coesistenza di Raspadori e Simeone

In mattinata, a Castel Volturno, Walter Mazzarri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera tra Napoli e Monza. Il brutto stop dovuto alla sconfitta contro la Roma della scorsa giornata non ha però frenato l’entusiasmo dei tifosi azzurri. Saranno in 50 mila al Maradona per assistere alla sfida contro i brianzoli e per dare alla squadra l’ultimo saluto del 2023.

Con le assenze per squalifica di Politano e Osimhen, in attacco ci sarà spazio per Lindstrom e per uno tra Raspadori e Simeone.

La risposta di Mazzarri sulla coesistenza dei due attaccanti

All’allenatore livornese è stato chiesto se domani Jack Raspadori ed il Cholito Simeone potranno giocare insieme. Mazzarri ha risposto di non averli quasi mai provati in allenamento e che l’uno può dare il cambio all’altro a gara in corso. Di conseguenza difficile vederli insieme domani. Mazzarri ha spiegato che uno dei due giocherà sicuramente dal primo minuto.

Inoltre Mazzarri ha però affermato di essere comunque incuriosito di vederli poter giocare insieme dall’inizio. Secondo il toscano bisognerà che i due si allenino a Castel Volturno proprio per poter trovare una possibile intesa o coesistenza tra di loro.