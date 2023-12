Palladino carico verso Napoli-Monza: “Domani affrontiamo i Campioni d’Italia, ma li metteremo in difficoltà”

Siamo giunti alla vigilia di Napoli-Monza, match valido per la 18ª giornata di Serie A. L’allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino, ha presentato il match in conferenza stampa.

Il Napoli domani ospiterà al Maradona il Monza. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria d’obbligo per evitare di distanziarsi ulteriormente dalle zone europee della classifica. Per farlo servirà una prestazione ordinata, visto che il Monza è sempre difficile da affrontare.

L’allenatore del Monza, Palladino, ha parlato in conferenza stampa proprio del match in programma domani.

Palladino presenta Napoli-Monza in conferenza stampa

Domani alle 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona si disputerà Napoli-Monza. Match che chiuderà il 2023 di entrambe le squadre, che sperano di farlo con un risultato positivo. Chi più ne ha bisogno è il Napoli, in piena crisi di risultati dopo le due sconfitte con Frosinone e Roma, rispettivamente in Coppa Italia e Serie A.

Raffaele Palladino ha presentato la sfida in conferenza stampa:

50 PANCHINA IN SERIE A – “È un piccolo traguardo, che deve essere un motivo di orgoglio e di partenza. Ci auguriamo di fare una bella prestazione contro i Campioni d’Italia. Affrontiamo una squadra forte, ma i ragazzi hanno lavorato bene ed hanno voglia di ricominciare a fare risultato dopo le ultime due partite. Dobbiamo mettere in campo lo spirito visto in settimana”.

PRIMA VOLTA AL MARADONA DA ALLENATORE – “È un’emozione diversa. Sono un figlio di Napoli, nonostante sia stato fuori tanti anni. Domani verranno in tanti a vedermi e sarà una bella emozione”.

COSA SERVIRÀ DOMANI – “Servirà tutto, proprio come l’intervento di D’Ambrosio su Ikoné. Quello deve essere lo spirito della squadra. L’atteggiamento non l’abbiamo mai sbagliato, ma ci dovrà essere una maggiore cura dei dettagli per sopperire alle differenze di qualità tra le due squadre. Domani dobbiamo dare tutti qualcosa in più”.

RAPPORTO TESO TRA TIFOSI E SQUADRA – “I tifosi hanno il diritto di esprimersi su qualsiasi cosa. Quest’anno a causa di diversi lavori, purtroppo non ci è possibile aprire le porte degli allenamenti per i tifosi. Speriamo di poterlo fare già nelle prossime settimane”.

NAPOLI MIGLIOR AVVERSARIO DA AFFRONTARE – “Il Napoli in questo momento ha qualche assenza, ma sono pur sempre i Campioni d’Italia. Proveremo a metterli in difficoltà con le nostre armi perché abbiamo bisogno di punti”.

MARGINI DI MIGLIORAMENTO – “C’è sempre da migliorare ogni singolo aspetto, sia offensivo che difensivo. Abbiamo raggiunto una grande solidità difensiva, mentre in fase realizzativa possiamo fare meglio. Dobbiamo alzare un po’ il livello davanti. Non né facciamo un dramma, perché i ragazzi stanno dando il massimo. Chiunque scende in campo sa bene cosa fare”.

POSSIBILI NOVITÀ TATTICHE – “In settimana abbiamo provato diverse soluzioni. Ognuno dei miei ragazzi mi mette in difficoltà, perché in settimana danno tutti il massimo. Poi qualcuno è leggermente più scarico a livello di energie, ma chi scenderà in campo saprà dare il massimo per la squadra”.