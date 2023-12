Napoli-Monza, azzurri decimati in attacco: scelta a sorpresa di Mazzarri

Scelte quasi obbligate per Mazzarri che, tra infortuni e squalifiche, dovrà reinventarsi la formazione contro il Monza

Quasi tutto pronto per la partita che chiuderà il 2023 del Napoli. Un anno questo che nessun tifoso partenopeo potrà mai dimenticare. Il 2023 infatti ha portato al Napoli un bellissimo scudetto conquistato dopo 33 anni di lunga attesa e riportato in città dopo esser stati nettamente la squadra più forte di tutte. Non migliore la seconda parte dell’anno, invece, dove per questa stagione sembra andare tutto male. Settimo posto in campionato e bis scudetto che ormai sembra un miraggio. I punti di distacco dall’Inter al primo posto sono diventati 17 e l’obiettivo stagionale dovrà quasi certamente essere cambiato con una qualificazione tra le prime quattro.

La partita con il Monza sarà quindi quella che permetterà alla dirigenze e ai tifosi, di tirare le somme per quest’anno un pò dal duplice volto. Per l’occasione, domani sera sono previsti oltre 50 mila sostenitori allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Nessuno vorrà redimersi dall’essere stato presente nell’ultima partita dell’anno dello scudetto. Al stadio sarà quindi sold out e i tifosi vorranno caricare i loro giocatori affinché possano comunque vincere contro il Monza, conquistare i tre punti e chiudere l’anno in bello stile.

Le scelte di Mazzarri

Dopo la partita contro i brianzoli, l’appuntamento per gli azzurri sarà direttamente con il nuovo anno. Il 7 gennaio il Napoli scenderà in campo a Torino contro i granata. Domani sera, invece, i partenopei giocheranno contro la squadra di Raffaele Palladino che viene da due sconfitte consecutive subite contro Fiorentina e Milan. Per la partita di domani, tra infortuni e squalifiche, le scelte di Walter Mazzarri saranno quasi obbligate. Le assenze certe saranno quelle di Natan, uscito anzitempo dalla partita contro la Roma per una lussazione alla spalla e Olivera. L’uruguaiano ancora per qualche settimana dovrà avere a che fare con il suo infortunio.

Saranno assenti anche Osimhen e Politano, espulsi nella gara contro la Roma. Il nigeriano è partito per fare ritorno in patria dove festeggerà i suoi 25 anni per poi mettersi a disposizione del suo Ct per la Coppa d’Africa. Secondo il Corriere dello Sport le scelte dell’allenatore toscano si riverseranno su Raspadori. L’attaccante italiano sembrerebbe essere in vantaggio sul Cholito Simeone. Jack completerà il tridente insieme a Kvara e Lindstrom, recuperato per la sfida. Se il danese non darà garanzie allora potrebbe esserci spazio per Alessio Zerbin.