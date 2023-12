La Gazzetta sgancia la bomba: un attaccante può chiedere la cessione

Il Napoli, oltre a restar concentrato sulle questioni di campo, dovrà per forza di cose muoversi anche sul mercato. C’è un azzurro scontento, che potrebbe valutare l’addio, ma solo ad una condizione.

È giunto il tempo del calciomercato invernale, che prenderà il via ufficialmente il 2 gennaio. Il Napoli dovrà fare diverse operazioni in entrata, in modo da rimpolpare e rinforzare l’organico a disposizione di Mazzarri.

Intanto c’è un azzurro che non è contento del suo minutaggio, e starebbe valutando l’addio.

Simeone valuta l’addio, ma non ci sarà alcuna forzatura

Nonostante il Napoli in questa stagione sia impegnato su diversi fronti, ci sono alcuni giocatori che non hanno trovato molto spazio finora. Tra questi c’è Giovanni Simeone, il cui minutaggio si è sensibilmente ridotto quest’anno rispetto alla stagione 2022/2023. Il Cholito è stato scalzato anche da Raspadori nelle gerarchie – complice anche la polivalenza tattica dell’italiano – e ciò ha ridotto ulteriormente lo spazio disponibile per l’argentino.

Finora in stagione, Simeone ha raccolto 400′ minuti tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, collezionando un gol ed un assist. Numeri decisamente bassi, visto che il Cholito si aspettava di avere un ruolo da vice Osimhen in questa stagione. Purtroppo invece Raspadori ha scalzato l’attaccante argentino, che ora inizia a riflettere sul futuro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Simeone vorrebbe trovare più spazio e centralità, e per questo starebbe valutando l’addio al Napoli. L’attaccante argentino non forzerà per la cessione già nel mercato invernale, a meno che il Napoli non decida di cederlo. Probabile, se non quasi certa, la cessione nel corso del prossimo mercato estivo, quando Simeone andrà alla ricerca di un nuovo club.