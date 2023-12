Elmas, l’agente svela tutto: perché è andato via dal Napoli

Il mercato invernale, seppur debba ufficialmente ancora iniziare, ha portato già la prima cessione in casa Napoli. Gli azzurri hanno ceduto Elmas al Lipsia, ed il suo agente ha svelato alcuni dettagli sul trasferimento e non solo.

Nel corso del mercato invernale, al Napoli si chiede di rinforzare e rimpolpare l’organico, visto diverse defezioni per problemi fisici ed una coperta corta, soprattutto a centrocampo. Ancor prima dell’avvio ufficiale della sessione invernale, il Napoli ha già operato l’uscita di Elmas, che dovrà far agire ulteriormente e con fretta gli azzurri in quel reparto.

L’agente del macedone si è espresso sull’addio del centrocampista, ma anche su altre tematiche.

L’agente di Elmas spiega il trasferimento al Lipsia

Nel corso di questi anni, Eljif Elmas ha sempre avuto un ruolo da comprimario e riserva al Napoli, ma non è mai riuscito ad acquisire definitivamente la maglia da titolare inamovibile. Il centrocampista macedone, seppur compiendo ottime prestazioni, nelle scelte dei suoi allenatori è stato sempre relegato alla panchina. Elmas sentiva che poteva dare sicuramente di più, ed ha deciso di lasciare il Napoli per trasferirsi al Lipsia per giocarsi le sue chance.

Il suo agente, George Gardi, è intervenuto a Si Gonfia la Rete, programma in onda su Radio CRC. Nel corso della trasmissione, Gardi ha toccato svariati temi, tra cui ovviamente la cessione al Lipsia: “È stata una scelta condivisa col Napoli. È nata una buona opportunità di mercato per il Napoli e per il giocatore ed era il momento di provare una nuova avventura. A Napoli ha vissuto momenti incredibili e indimenticabili”. L’agente ha poi spiegato come Elmas lasci a malincuore il Napoli, visto che è una scelta dettata solo dallo scarso minutaggio: “Voleva avere più minuti ed essere un giocatore più importante, potendo essere più decisivo dopo l’annata importante come quella dell’anno scorso. Ma è sempre stato rispettoso verso i compagni e ha accettato le decisioni tecniche. Poi è nata questa opportunità in una società tra le più importanti d’Europa ed essere scelti da loro è una grande soddisfazione”.

La delusione del macedone è stata poi riassunta nello scarso impiego avuto nella gestione di Rudi Garcia: “Si aspettava di giocare di più, chiunque vuole giocare di più. Lui ha più di 50 presenze in Nazionale. Giocava contro l’Inghilterra e poi rientrava a Napoli e si trovava a fare panchina contro squadre di bassa classifica. Ma sempre col massimo rispetto perché ha sempre accettato le decisioni”. L’agente si è poi soffermato sul minutaggio minore rispetto all’annata passata: “La verità è che lui questa cosa del dodicesimo uomo e di essere un giocatore che deve partire dalla panchina, l’ha accettato. Però la verità è che quando è arrivato a Napoli, Ancelotti lo aveva convinto dicendogli che avrebbe giocato da titolare. Poi andando via lui, le cose sono cambiate”.

I ricordi dello scudetto e il ruolo che avrà al Lipsia

Infine Gardi si è espresso sui ricordi che preserverà Elmas di Napoli e sullo scudetto vinto: “Credo in generale porterà con sé l’affetto della città che lo ha accolto molto bene e l’affetto dei giocatori del gruppo a cui è molto e con cui è stato molto bene in questi anni. Quello di vincere lo scudetto era uno dei suoi obiettivi, quindi è stato molto felice di raggiungerlo”.

Infine, l’agente di Elmas ha spiegato il ruolo che avrà il macedone nel club tedesco e sulla bravura degli scout nel puntare su di lui: “Trovare un giocatore con la sua esperienza a questa età, con la duttilità che ha lui, è molto difficile. Per questo lo scout della RedBull che sono tra i più preparati al mondo, hanno deciso di puntare su di lui. Lui non si considera un esterno, però si è adattato. Al Lispia non farà l’esterno, ma il sottopunta che è il ruolo che più gli si addice oltre alla mezz’ala. Lui è felice e credo potrà fare molto bene”.