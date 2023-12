Diffidati Napoli, due giocatori rischiano di saltare la prossima gara in Serie A

Il Napoli chiuderà il suo 2023 domani pomeriggio, quando gli azzurri ospiteranno al Maradona il Monza. Occhio all’eventuale cartellino giallo per due azzurri, che salterebbero il prossimo turno essendo diffidati.

Dopo la brutta prova contro la Roma, e che è valsa la sesta sconfitta in campionato, gli azzurri proveranno a ripartire dal match contro il Monza. Gli uomini di Mazzarri saluteranno il 2023 sfidando i brianzoli al Maradona.

Due azzurri figurano tra i diffidati, e dovranno stare attendi a non rimediare il giallo che farebbe scattare la squalifica.

Mario Rui e Cajuste diffidati: occhio al giallo col Monza

Il Napoli scenderà in campo domani 28 dicembre, dove alle 18:30 sfiderà al Maradona il Monza. Gli azzurri sono chiamati a fornire una buona prova, ma soprattutto a portare a casa i 3 punti. Difatti un mancato successo nell’impegno contro i brianzoli rischierebbe di vedersi allontanare ulteriormente le zone europee della classifica, soprattutto quella Champions.

Domani saranno scelte quasi obbligate per Walter Mazzarri, visti i diversi infortunati e le squalifiche di Politano ed Osimhen. Sicuramente dovrebbero far parte del match Mario Rui e Jens Castuste. Occhio però a questi due azzurri, visto che figurano nella lista dei diffidati. Un’eventuale giallo nella sfida contro il Monza farebbe scattare la squalifica per somma di ammonizioni, e ciò creerebbe ulteriori problemi a Mazzarri in vista della prossima sfida. Dopo la sfida col Monza, il Napoli affronterà in trasferta il Torino, e quindi la sfida da ex per l’attuale tecnico azzurro.

Attenzione particolare dunque per Mario Rui e Cajuste, che dovranno tenersi lontano dai guai e dall’ammonizione che li costringerebbe a saltare il match col Torino.