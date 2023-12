Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole un altro centrocampista: operazione in stile Ndombele

Il mercato azzurro scalda i motori e si prepara ad entrare nel vivo per l’inizio ufficiale della sessione

Nemmeno una settimana e i battenti del calciomercato potranno finalmente riaprire, stavolta in versione invernale. Tante sono le squadre che si vogliono rafforzare attraverso acquisti o cessioni importanti e certamente il Napoli è tra queste. Il club di Castel Volturno è già tra quelli più attivi sul mercato.

Con la partenza di Elmas, già ufficiale al Lipsia, e il probabile prestito di Zanoli al Genoa, la situazione a Castel Volturno sta iniziando a prendere forma. Con grandi probabilità la dirigenza cercherà prima di liberarsi dai giocatori considerati esuberi per poi guadagnare e investire sul mercato. Come annunciato dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis qualche giorno fa, il Napoli farà colpi di mercato in difesa e a centrocampo.

Si tratta per un centrocampista dalla Premier

Così come riportato in edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli sta cercando di chiudere per Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista centrale danese del Tottenham. Il calciatore non è più un titolare fisso degli Spurs e vorrebbe giocare di più. Già in estate era stato offerto a vari club di Serie A, tra cui la Juventus.

Con l’assenza di Zambo Anguissa che sarà convocato dal Camerun per giocare la Coppa d’Africa e la probabile partenza di Gaetano e Demme, il Napoli vuole il centrocampista danese in prestito. Come riportato dal quotidiano, difficilmente le squadre inglesi si lasciano convincere con dei prestiti. Adesso bisognerà capire se il Tottenham vorrà aspettare offerte concrete fino alla fine del mercato o se si lascerà convincere da ADL per un’operazione in stile Ndombele.